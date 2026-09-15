YENİ Parti'li Murat Emir'den gündeme dair flaş sözler: AKP asla düşmansız yapamaz

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya platformu X üzerinden son günlerde gündemde yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Emir, yaptığı paylaşımında "Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+ bireylere ve savunucularına yönelik operasyonlar ve tutuklamaların tepki gösterdi. Emir paylaşımında, "Bir iktidar düşünün ki elinde anlatacağı bir icraat yok, ama gösterecek bir düşmanı hep var" dedi.

Emir, "İstanbul'dan Ankara’ya kadar ülkenin en köklü hak örgütlerinin kapısına dayanıldı, yöneticileri gözaltına alındı. İzmir'de bir gecede 16 kişi tutuklandı. Operasyonu protesto etmek isteyenlere izin vermedi 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Aralarında haberi takip eden gazeteciler de vardı. Aynı günlerde onlarca gazetecinin, insan hakları örgütünün, akademisyenin sosyal medya hesabı 'milli güvenlik' gerekçesiyle tek tek kapatıldı. Evrensel gazetesi, Uluslararası Af Örgütü, Barış Akademisyenleri, MLSA... 24 saatte 60'a yakın hesap erişime engellendi" ifadelerini kullandı.

GÜNDAY KENDİSİ ÇEKMEDİĞİ BİR GÖRÜNTÜ YÜZÜNDEN TUTUKLANDI

Paylaşımında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü dosyasında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'a da değinen Murat Emir, "Gazeteci Selahattin Günday 15 yıl önce, üstelik kendisinin bile çekmediği bir görüntüyü haberleştirdiği için tutuklandı. Dayanak gösterilen kanun maddesi o tarihte yürürlükte bile değildi. Yetmedi, tahliye olmasın diye ifadesi alınmadan ve avukatına haber verilmeden ikinci bir tutuklama kararı çıkarıldı" şeklinde konuştu.

"RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜNÜ ARAŞTIRDIKLARI İÇİN DAVA AÇILDI"

Emir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl hakkında Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü araştırdıkları için 7 yıl sonra dava açıldı.

"AKP ASLA DÜŞMANSIZ YAPAMAZ"

AKP asla düşmansız yapamaz; ona daima bir kutuplaşma lazım. Çünkü vatandaşın önüne koyacakları bir icraat yok, ellerinde sadece yeni bir öteki yaratıp üzerinden nefret üretmek var.

Ülkeyi programıyla, icraatıyla yönetemeyenler; ancak birilerini hedef göstererek ayakta durabiliyor"