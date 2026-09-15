LGBTİ+ operasyonunda tutuklamalar var! Cezaevine gönderiliyorlar

Ankara’da "Ailem Güvende" adı altında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 5 trans kadın tutuklanırken, 15 kişinin sulh ceza hakimliği sorgusu ise henüz başlamadı.

Kaos GL derneği yöneticileri ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu grubun tutuklama talebiyle sevk edildiği soruşturmada adli süreç devam ediyor.

5 TRANS KADIN TUTUKLANDI, 15 KİŞİNİN SORGUSU BEKLENİYOR

Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyesi 14 kişi ile gazeteci Tuğba Tekerek’in ise hakimlik sorgularına henüz başlanmadı. Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

EV OPERASYONLARI YAPILDI, GÖZALTINA ALINDILAR

Kaos GL Derneği’nin yedekler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 13 Eylül’de evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan 21 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, 21 kişiden 20’sini tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, bir kişi mükerrer suç nedeniyle serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında, Gürcistan seçimlerini takip ederek Kaos GL internet sitesinde haberleştiren gazeteci Tuğba Tekerek de yer aldı.

NE OLMUŞTU?

21 LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı soruşturma, "müstehcenlik" ve Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Adalet Bakanlığı, soruşturmanın "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 15 ilde gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Gözaltındaki kişilere Emniyet’te; Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), KaosGL.org internet sitesinde yer alan yazılar ve haberler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ile Shibari Turkey isimli sosyal medya hesabı hakkında sorular yöneltildi. (ANKA)