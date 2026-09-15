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Halk TV Türkiye LGBT+ operasyonlarına yönelik protesto sürüyor: Polisten sert müdahale ve ters kelepçeli gözaltı!

LGBT+ operasyonlarına yönelik protesto sürüyor: Polisten sert müdahale ve ters kelepçeli gözaltı!

Ankara’da LGBTİ+ operasyonlarını protesto etmek isteyen gruba polis sert müdahalede bulundu. Sakarya Caddesi’nde açıklama yapılmasına izin verilmeyen eylemde çok sayıda kişi ters kelepçeyle gözaltına alınırken müdahale sürüyor.

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LGBT+ operasyonlarına yönelik protesto sürüyor: Polisten sert müdahale ve ters kelepçeli gözaltı!
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Ankara’da LGBTİ+ oluşumlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonları protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis ekipleri sert müdahale etti. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla eylem yapmak için Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen grubun basın açıklaması yapmasına da güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi.

POLİS BARİKATLAR KURDU, BASIN AÇIKLAMALARINI ENGELLEDİ

Protesto öncesinde eylemin yapılacağı Sakarya Caddesi ve çevresini ablukaya alan emniyet güçleri, toplanan grubun açıklama yapmasını engellemek amacıyla barikatlar kurdu. Güvenlik güçlerinin dağılın uyarısı yaptı, gruptakiler basın açıklamasını gerçekleştirmek ve eylemlerini sürdürmek istedi.

LGBT+ operasyonlarına yönelik protesto sürüyor: Polisten sert müdahale ve ters kelepçeli gözaltı! - Resim : 1

ÇOK SERT MÜDAHALE: TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDILAR

Katılımcıların basın açıklaması yapmak istemesi ve eylemi sürdürmek istemesi üzerine polis ekipleri gruba sert bir şekilde müdahale başlattı.

Polisin sert müdahale ettiği eylemde çok sayıda protestocu ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

LGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj varLGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj var

Bölgedeki hareketlilik, polisin sert müdahalesi ve gözaltı işlemleri devam ediyor. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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