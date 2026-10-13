YENİ Parti'den Eyüpsultan videosu: İşte seçim gerçekleri

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Özmen’in tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimlerinde CHP ve YENİ Parti’nin desteklediği Cafer Parlak kazandı.

Ancak AKP grubu seçimlerin 3. turunda yaşanan geçersiz oy itirazını sürdürerek seçimlerin iptali için mahkemeye başvuracaklarını duyurdu.

Bunun üzerine YENİ Parti seçimlerde yaşnanlara ilişkin video paylaştı. Görüntülerde AKP Meclis Üyesi Zihni Çamcı'nın 3. tur oylamasında, AKP Meclis Üyesi Ceren Çolak'ın 4. tur oylamasında yanlış yazdığını kabul ederek yeni bir oy pusulası istediği görüldü.

Görüntülerde seçim sonucunun ardından MHP Meclis Üyesi Necdet Ekinci'nin "İtiraz edeceğiz, seçim yine bizim. 1 haftalığına sizde kalsın" sözleri de paylaşıldı.

SEÇİMDE YAŞANANLAR

Seçimin birinci turunda 37 üye oy kullandı. Parlak 21, Çakır 15 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Seçimin ikinci turunda Cafer Parlak 21, Çakır 16 oy aldı. Üçüncü tur oylamada ise adaylar Cafer Parlak ve Muhammet Çakır 18'er oy aldı. 1 oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda 19 oy alan Cafer Parlak, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçildi.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanvekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesi de oy verdiğini, AKP'nin geçerli olması gereken bir oyunun geçersiz sayılıp 18 kabul edildiğini kaydederek, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini kaydetti.

VİDEOLU İTİRAZ

YENİ Parti'den, Eyüpsultan Belediyesi'nde yapılan başkanvekili seçimi gününde neler yaşandığına ilişkin video paylaşıldı.

Oylama öncesi bilgilendirmede bulunulurken, meclis üyelerine oy pusulası hakkında "Okunaklı olacak, imla kurallarına uygun olacak, herhangi bir işaretleme söz konusu olmayacak. Herhangi bir lekelenme söz konusu olmayacak. Ve imla kurallarına da uygun olması gerekiyor. Aralarında isim ve soyadından sonra bir boşluk olacak. Uzatmalar, çizgiler, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir hususun olmaması gerekiyor" uyarısının yapıldığı paylaşıldı.

Videoda 3. tur oylamasında AKP Meclis Üyesi Zihni Çamcı'nın "Yeni bir oy pusulası istiyorum" dediği, "Yeni bir oy pusulası veremiyoruz maalesef. Oyunuzu bir kere söyledik başından itibaren. Kapatıp koymak durumundasınız" cevabını aldığı görüldü.

Videoda Zihni Çamcı'nın oyunun geçerli olsa bile seçimin 4. tura kalacağı belirtildi. AKP'nin 18 oy aldığı, salt çoğunluk için 20 oyun gerekli olduğu kaydedildi.

4. tur oylamasında ise AKP Meclis Üyesi Ceren Çolak'ın yeni bir oy pusulası istediği, "Veremiyoruz maalesef, daha önce söyledik. Diğerlerine de öyle oldu" cevabını aldığı paylaşıldı. "Yeni kağıt istiyorum lütfen" diyen Çolak'a Tutanak altına alalım ama veremiyoruz" yanıtı verildi.

Videoda MHP Meclis Üyesi Necdet Ekinci'nin "İtiraz edeceğiz, seçim yine bizim. 1 haftalığına sizde kalsın" sözleri de paylaşıldı.