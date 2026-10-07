YENİ Parti sansüre karşı AYM önünde buluştu: Yandaşlaştırma operasyonu

Türkiye'de son dönemde sosyal medya hesaplarına erişim engelleri gelmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar aralarında gazeteciler, ekonomistler olmak üzere binlerce hesaba erişim engeli getirildi.

İnternet gazetesi T24'ün de 15 yıl içinde yazılan 118 yazı gerekçe gönderilerek 'LGBT propagandası' yaptığı iddiasıyla erişime engellendi.

Bianet'in sosyal medya hesabı engellendi ve Mezopotamya Ajansı'nın hem sosyal medyası hem de sitesi engellendi .

Tüm bu süreçten sonra YENİ Parti'de eylem kararı aldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Yeni Parti, Siber Güvenlik Başkanlığı’na erişim engelleme yetkisi veren düzenlemeye karşı bugün AYM önünde eylem yaptı.

'SANSÜRE HAYIR DİYORUZ'

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, burada yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'ne "yürürlüğü durdurma" çağrısı yaparken; "Basın özgürlüğü yoksa, ifade özgürlüğü yoksa geriye hiçbir şey kalmaz. Türkiye’yi sansürle susturamazsınız. Özgürlüğümüze sahip çıkacağız, sansüre hayır diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özçağdaş'ın açıklamaları şöyle:

"Kovensikyonel medyaya uzun süredir bir yandaşlaşma operasyonu yapıldı. Yürekli bir şekilde mücadelesini sürdüren yazılı ve görsel medyanın emekçileri hayatlarına ve çalışmaya devam ediyorlar. Ancak sosyal medya giderek etkinlik kazandı. Birileri ‘Twitter belası’ diyerek aslında sosyal medyanın gücünün farkında olduklarını ve bunu engellemek istediklerini ifade etmişlerdi. TBMM’de burada temsilcileri bulunan tüm muhalefet partilerinin ortak tutumlarına ramen bir düzenleme geçirdiler temmuz ayında. Bu düzenleme erişim engelleri ve içerik çıkarılması meselesinde bir bağımsız idare oterite olan bilgi teknolojileri kurumu yetkiliylen onu siber güvenlik kurumuna aktardılar. Buranın başkanı tek başına bir sitenin engellenmesi bir içeriğin çıkarılması kararını tek başına verebiliyor! Ve bunu muhataplarına tebliğ ettiği andan itibaren 4 saat içerisinde gereği yapılmak zorunda kalınıyor.

TASARIYI AYM'YE TAŞIDIK

Bunu bile hukuk diye yutturmaya çalışıyorlar. Sonra başka bir şey daha söylüyorlar, mahkeme teminatı var işte. Neymiş o? 24 saat içerisinde sulh ceza’ya gidecek 48 saat içerisinde de karar verilecek. Bunun gerçek bir tarafsız bağımsız mahkeme teminatı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sulh ceza hakimliklerinin burada nasıl yapılandıklarını biliyoruz. Siber Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan gelen taleri onaylama merciine dönüşmüş durumda. Binlerce hesap engellendi. Bu yasanın çıkarılmasına muhalefet ettik ancak engellemek için yeterli sandalye sayımız yok. Sonra bunu AYM’ye taşıdık. Aşağı yukarı 14 yıldır yürütmeyi durdurma kararı vermeyerek Anayasayı koruma hatta kendi varlığını muhafaza etme gücünü önemli ölçüde kaybediyor Biz buradan AYM’ye sesleniyoruz, bu konuyu ele al, yürürlüğünün durdurulmasına karar ver. Çünkü basın özgürlüğü yoksa, ifade özgürlüğü yoksa geriye hiçbir şey kalmaz. Türkiye’yi sansürle susturamazsınız. Özgürlüğümüze sahip çıkacağız, sansüre hayır diyeceğiz."

GÜNAYDIN DA SÖZ ALDI

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM önünde toplanan kalabalığa seslendi, "sansür dalgasına" tepki gösterdi.

"Düzene itirazım var dediği için, muhalif olduğu için engellenmeye, susturulmaya çalışılan binlerce, on binlerce yürek burada" diyen Günaydın, "Konvansiyonel medyaya uzunca bir süredir bir yandaşlaştırma operasyonu yapıldı" diye konuştu.

Günaydın şöyle devam etti:

"Evet, yürekli bir şekilde mücadelesini sürdüren yazılı ve görsel medyanın emekçileri hayatlarına ve çalışmaya devam ediyorlar. Temsilcileri de aramızda. Ancak sosyal medya giderek etkinlik kazandı. Birileri 'Twitter Mivıtır' diyerek aslında sosyal medyanın gücünün farkında olduklarını ve bunu engellemek istediklerini ifade etmişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde burada temsilcileri bulunan tüm muhalefet partilerinin ortak tutumlarına rağmen bir düzenleme geçirdiler temmuz ayında. Bu düzenleme, erişim engelleri ve içerik çıkartılması meselesinde bir bağımsız idari otorite olan Bilgi Teknolojileri Kurumu yetkiliyken onu Siber Güvenlik Kurumu'na aktardılar.

Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Bir sitenin engellenmesi, bir içeriğin çıkartılması kararını tek başına verebiliyor ve bunu muhataplarına tebliğ ettiği andan itibaren 4 saat içerisinde gereği yapılmak zorunda kalınıyor. Bunu bize hukukla da yutturmaya çalışıyorlar. Sonra bir şey daha söylüyorlar. Mahkeme teminatı var işte. Neymiş o? 24 saat içerisinde Sulh Ceza Hakimliği'ne gidecek, 48 saat içerisinde de Sulh Ceza Hakimlikleri karar verecek. Bunun gerçek bir tarafsız, bağımsız mahkeme teminatı olmadığını hepimiz biliyoruz. Sulh Ceza Hakimliklerinin burada nasıl yapılandıklarını biliyoruz!"



