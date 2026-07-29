YENİ Parti logosunun hikayesini açıkladı: Benzetmelere yanıt verdi

Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin kuruluşuyla birlikte en çok tartışılan konulardan biri olan parti logosuna ilişkin açıklama geldi. Logonun yaratıcısı siyasal iletişimci Salih Cem Pişkin, tasarımın çıkış hikayesini anlatırken, sosyal medyada yapılan benzetmeler ve eleştirilere de yanıt verdi.

YENİ PARTİ LOGOSUNUN HİKAYESİNİ AÇIKLADI

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre Pişkin, yeni logoların her zaman tartışıldığını belirterek, farklı bir tasarım seçilseydi de benzer eleştirilerin yapılacağını söyledi.

Logonun yalnızca rengiyle değil, harf yapısı, oranları, kavisleri ve bütünsel karakteriyle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Pişkin, tasarımın kendine özgü bir kimliğe sahip olduğunu söyledi.

Parti isminden bağımsız bir ikon yerine doğrudan "YENİ" kelimesini öne çıkarmayı tercih ettiklerini belirten Pişkin, bunun siyasi bir mesaj taşıdığını ifade etti. Anadolu'da partilerin çoğunlukla amblemleriyle anıldığını hatırlatan Pişkin, buna rağmen güçlü bir tipografiyle "YENİ" yazısının seçmen tarafından ayırt edici olacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

Logonun yeterince güçlü olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Pişkin, sadeliğin eksiklik değil bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. Amaçlarının miting meydanından telefon ekranına, parti bayrağından oy pusulasına kadar her alanda kolay tanınabilecek bir kimlik oluşturmak olduğunu söyleyen Pişkin, "Güçlü logolar ilk bakışta anlaşılır ve kolay hatırlanır" dedi.

Pişkin'e göre logonun temel çıkış noktası, YENİ Parti'nin "Türkiye için yeni bir başlangıç" iddiası oldu.

Kırmızı rengin ortak aidiyeti, enerjiyi ve cesareti temsil ettiğini belirten Pişkin, "YENİ" kelimesindeki katman efektinin değişimi, altındaki kavisin ise yeni bir ufku ve ileriye yürüyüşü simgelediğini ifade etti.

BENZETMELERE YANIT VERDİ

Pişkin, logodaki katman etkisinin değişim ve dönüşümü simgelediğini belirterek, "eski anlayışın içinden doğan yeni bir siyasal hareketi" anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni Rakı benzetmelerine ilişkin yorumları da değerlendiren Pişkin, bu benzetmelerin de zorlama olduğunu savunarak hukuki açıdan herhangi bir sorun beklemediklerini söyledi.

Netflix benzetmelerine ilişkin değerlendirmesinde, kırmızı renk ve gölge kullanımının tek başına benzerlik oluşturmayacağını ifade eden Pişkin, katmanlı tasarımın logo dünyasında yaygın kullanılan bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

ÜÇ AJANSIN HAZIRLADIĞI TASARIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Logo sürecinde üç farklı ekibin çalışma sunduğunu anlatan Pişkin, turna ve kırlangıç kuşu, zeybek figürü ile yolların birleşmesini simgeleyen çok sayıda tasarımın değerlendirildiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından siyasi heyetin tipografik tasarımda karar kıldığını belirten Pişkin, mevcut logonun tüm heyetin ortak beğenisiyle seçildiğini ifade etti.

"LOGO DEĞİŞMEYECEK, ÜCRET DE ALINMADI"

Pişkin, parti logosunda değişiklik yapılmasının şu an gündemde olmadığını belirterek, yalnızca özel günlerde küçük dokunuşlar olabileceğini söyledi.

Logonun marka tescil başvurusunun mevcut haliyle yapıldığını ifade eden Pişkin, tasarım çalışması için ne kendisinin ne de herhangi bir ajansın ücret almadığını, çalışmanın tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini kaydetti.