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Halk TV Türkiye YENİ Parti üyelikleri yarından itibaren başlıyor

YENİ Parti üyelikleri yarından itibaren başlıyor

YENİ Parti'de üyelik süreci yarın resmen başlıyor. Üyelik başvurularına ilişkin tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

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YENİ Parti üyelikleri yarından itibaren başlıyor

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin çevrim içi üyelik sisteminin gelecek çarşamba günü devreye gireceğini, bağışların ise önümüzdeki haftadan itibaren kabul edilmeye başlanacağını duyurmuştu. YENİ Parti'de üyelik süreci yarın itibarıyla resmen başlayacak.

Üye olmak isteyenler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sistemine entegrasyonun tamamlanmasının ardından e-Devlet Kapısı'nda yer alan "Siyasi Parti Üyelik Başvurusu" hizmeti üzerinden resmî üyelik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bunun yanı sıra, kısa süre içinde erişime açılması planlanan YENİ Parti'nin resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de dijital ön başvuru yapılabilecek.

ÖZGÜR ÖZEL YARIN DETAYLI AÇIKLAMADA BULUNACAK

Yeni Parti’de şimdi tüm dikkatler, Genel Başkan Özgür Özel’in çarşamba günü gerçekleştireceği basın toplantısına çevrildi.

YENİ Parti'nin üyelik sürecine ilişkin kapsamlı bilgilendirmenin, yarın Genel Başkan Özgür Özel tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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