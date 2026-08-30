YENİ Parti Genel Merkezi kapılarını açtı! İlk toplantı yarın

Halk TV muhabiri Sibel Mazrek ve kameraman Güven Dinçmen'in aktardığı bilgilere göre; 24 Temmuz tarihinde kurulan Yeni Parti, yaklaşık bir buçuk aydır süren tadilat ve hazırlık sürecini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlayarak genel merkez binasının kapılarını açtı.

BİNADA HAZIRLIKLAR VE GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ TAMAMLANDI

Ankara'da yer alan genel merkez binasında yaklaşık bir buçuk aylık çalışma sürecinde kapsamlı inşaat, tadilat, boya ve badana işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında binanın sol tarafına güvenlik giriş kontrol noktası kuruldu; vatandaşların girişlerinin bu noktadan geçilerek sağ taraftan yapılması sağlandı. Binanın ön cephesine dev Türk bayrağının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in büyük boy fotoğrafları asıldı.

30 AĞUSTOS'TA PERSONEL GÖREV BAŞINDA: RESMİ TÖREN BEKLENTİSİ DÜZELTİLDİ

30 Ağustos sabahı itibarıyla genel merkez personeli binaya gelerek odalarındaki yerlerini aldı; basın mensuplarına ayrılan çalışma odası da hazır hale getirildi.

Bina önünde toplanan ve akşam saatlerinde açılış töreni yapılmasını bekleyen vatandaşların bulunması üzerine yayında bir düzeltme yapılarak, bu akşam için planlanmış herhangi bir resmi açılış programının veya törenin bulunmadığı bildirildi. Gün boyunca çalışanlar bina önündeki inşaat kalıntılarını temizlerken, güvenlik ekipleri ve parti kurmayları da bina ve çevresindeki son incelemeleri tamamladı.

İLK PM TOPLANTISI YARIN: TÜM TOPLANTILAR ARTIK GENEL MERKEZDE

Kurulduğu tarihten bu yana Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleştiren parti yönetimi, bundan sonraki tüm toplantılarını yeni genel merkez binasında yapacak.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek olan Cevdet Selvi’nin cenaze törenine katılacak. Törenin ardından öğle saatlerinde kurmaylarıyla birlikte yeni genel merkeze gelecek olan Özel, bina önünde yapacağı basın açıklamasının ardından ilk Parti Meclisi toplantısını burada toplayacak. Cenaze töreninin akışına bağlı olarak toplantının kesin saati netleşecek.

"İKTİDAR OLMAK İÇİN KURDUK"

Partinin kuruluş aşamasında "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" ifadesini kullanan Özgür Özel, ziyaret ettiği illerde Yeni Parti’yi "iktidar olmak için kurduk" mesajını vermişti. Yeni genel merkezin resmen faaliyete geçmesiyle birlikte partinin tüm kurumsal ve siyasi çalışmalarını artık Ankara’daki bu binadan yürüteceği kaydedildi.