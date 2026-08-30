YENİ Parti’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel anlamlı paylaşım: Zafer Kimin?

YENİ Parti, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından duygusal ve anlamlı bir video klip paylaştı. Yayınlanan klibin girişinde yer alan, "Zafer kimin? Hayal kurabilenlerin, vazgeçmeyenlerin, değiştirebilenlerin... Zafer yeni bir başlangıca cesaret edenlerin; çünkü her yeni başlangıç, geleceğe duyulan bir inançtır" ifadeleri dikkat çekti.

ATATÜRK VE KAHRAMANLAR MİNNETLE ANILDI

Paylaşımda, büyük zaferin başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarının sonsuz minnet ve saygıyla anıldığı vurgulandı.

YENİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda videonun yanında şu ifadelere yer verildi:

"Zafer; hayal edebilenlerin, vazgeçmeyenlerin ve geleceğe inananların eseridir. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"