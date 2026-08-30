AKP’li Şamil Tayyar’dan Özlem Çerçioğlu’nun 30 Ağustos paylaşımına imalı tebrik: Kendini keşfetmiş

CHP'li yurttaşların oylarıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen “Topuklu Efe” lakaplı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos 2025’te AKP’nin 24. Kuruluş Yıldönümü töreninde Erdoğan’ın rozet takmasıyla AKP’ye katılmıştı.

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Çerçioğlu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı video paylaşımının ardından dikkat çeken imalı bir tebrik paylaşımında bulundu. Tayyar’ın paylaşımındaki “Başkan, AK Parti’de kendini keşfetmiş” ifadesi dikkat çekti.

"BAŞKAN, AK PARTİ’DE KENDİNİ KEŞFETMİŞ"

AKP'li Tayyar, Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Özlem Çerçioğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çok anlamlı bir video paylaşmış.

Dünle bugün arasında güçlü bir bağ kuruyor, geleceğe taşıyor.

Hissetmeden olmaz.

Başkan, AK Parti’de kendini keşfetmiş.

Tebrikler”

AKP'YE GEÇTİKTEN SONRA NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tolga Şardan, CHP’nin oylarıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılım sürecinin ardından hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasının ilerlemediğine ilişkin iddiaları bu yılın Temmuz ayında köşesine taşımıştı.

Şardan, İçişleri Bakanlığı ile savcılık arasındaki yazışmalarda tarih çelişkileri bulunduğunu ve görevlendirilen müfettişlerin aylar geçmesine rağmen Aydın’da inceleme yapmadığını da belirtmişti.

Çerçioğlu, Aydın Gençlik Festivali’nin son gününde ise sahneye çıkmıştı. Gençlere “Aydın’ın en güzel gençleri” diyerek seslenen Çerçioğlu’na yönelik yuhalama ise devam etmişti.

Çerçioğlu, gelen tepkilerin ardından konuşmasını kısa tutarak sahneden ayrılmıştı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen ve AKP’li Erdoğan’ın da katıldığı miting öncesinde de dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.

İddiaya göre AKP Bozdoğan İlçe Başkanı Hüseyin Çelebi, muhtarlara WhatsApp üzerinden mesaj göndererek miting alanından selfie çekmelerini ve bu fotoğrafları muhtarlar grubunda paylaşmalarını istemişti. Miting öncesinde muhtarlara katılım baskısı yapıldığı da öne sürülmüştü.

AYRICA KÖYLÜ KADINLARIN SÖZLEŞMELERİNİ DE İPTAL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl AKP’li Özlem Çerçioğlu’nun yönettiği Aydın Büyükşehir Belediyesi, Halk Ege Et mağazalarında ürün satan köylü kadınların sözleşmelerini de iptal etmişti.

Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasının ardından yaşanan gelişmeler ve AKP'li Tayyar’ın son paylaşımı da yeniden gündeme geldi.