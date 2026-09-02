YENİ Parti 81 ilde yapılanmasını tamamlıyor

24 Temmuz'daki kuruluşundan bu yana 72 il ve 857 ilçede yapılanmasını tamamlayan YENİ Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki son 9 il için karar aşamasına geldi. Milletvekili heyetlerinin hazırladığı saha raporlarını inceleyen parti yönetimi, yoğun talebin olduğu illerdeki il ve ilçe başkanlarını önümüzdeki hafta başında belirleyecek.

72 İL VE 857 İLÇEDE SÜREÇ TAMAMLANDI

YENİ Parti, 24 Temmuz'daki kuruluşundan bugüne kadar 72 il ve 857 ilçede örgütlenmesini tamamlayarak teşkilatlanma sürecinde sona geldi. Geriye kalan dokuz ilde ise bu hafta itibarıyla atamaların yapılacağı bildirildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ 9 İL İÇİN ÖZEL HASSASİYET

Örgütlenme sürecinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki dokuz ildeki çalışmalara özel hassasiyet gösterileceği belirtilmişti. Edinilen bilgiye göre, söz konusu dokuz ilde de bu hafta itibarıyla örgütlenme çalışmaları eksiksiz tamamlanacak.

ONLARCA BAŞVURU YAPILDI

Kalan dokuz ilde talebin yoğun olduğunu aktaran parti kurmayları, sahadaki başvuru sayılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Bitlis'te 37 kişi il başkanı olmak istedi. Van'da 17, Şanlıurfa'da 21, Bingöl'de dokuz kişinin il başkanlığı için talebi oldu. Talep böyle yoğun olunca acele etmeyelim, ince eleyip sık dokuyalım dedik."

VEKİL HEYETLERİNİN SAHA RAPORLARI MASADA

Dokuz il için görevlendirilen heyetler olduğunu vurgulayan kurmaylar, sürecin yerinden takip edildiğini belirterek kararın önümüzdeki hafta başında çıkacağını kaydetti:

"Süreci uzaktan takip etmedik, dokuz ile heyetler gönderdik. Milletvekillerinden oluşan heyetler illerde tek tek inceleme yaptı, raporlar geldi. Şimdi, bu raporları inceliyoruz. Önümüzdeki haftanın başında buralarda da örgütlenmeyi tamamlamış olacağız. Çok farklı ve sağlıklı talepler var. Çok iyi bir kadro oluşacak gibi görünüyor. İlde tanınan, bilinen insanların talepleri var. O talepleri karşılayıp, hatta birini seçip diğerlerini yok saymamak için ekip halinde çalışabilecekleri bir yapı çıkaracağız.” (ANKA)