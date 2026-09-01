Yeni adli yıl için peş peşe mesajlar: İnfaz düzenlemesi ve seçim kanuna vurgu

20 Temmuz 2026 tarihinde başlayan adli tatil 31 Ağustos 2026 Pazartesi, yani dün mesai bitimiyle sona erdi. Yeni adli yıl bu sabah itibarı ile başladı. Adli yılın başlaması ile siyasilerden de peş peşe mesajlar paylaşıldı. MHP'li Feti Yıldız yeni adli yıl mesajında meclisten geçen süreç yasasına da vurgu yaparak infaz düzenlemesine ve önceki günlerde Bahçeli'nin de yaptığı seçim kanununda değişikliğe değindi.

Bülent Arınç ise mesajında, "Yeni adli yılın; adaletin tecellisine, hukukun üstünlüğünün güçlenmesine ve milletimizin adalet duygusunun daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Adalet teşkilatımızın tüm mensuplarının yeni adli yılını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN İNFAZ DÜZENLEMESİ VE SEÇİM KANUNU VURGUSU

MHP'li Feti Yıldız, yeni adli yıl mesajında devam eden yargılama süreçlerine değinirken infaz sistemine düzenleme ve Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde de değindiği seçim kanunda değişikliğe değindi. Feti Yıldız ayrıca yeni adli yılda infaz düzenlemesinin de mesajını verdi.

"Yeni adli yıl, bugün Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez programda birer konuşma yapacak.

Adliyeler 1 Eylül'den itibaren normal çalışma düzenine dönerken gözler hem devam eden çok sanıklı yolsuzluk davalarına hem de iddianamesi beklenen rüşvet ve kara para soruşturmalarına çevrilecektir.

Sanıkların bazıları her türlü delil ile kendini savunurken bazıları isterse susma hakkını kullanacaktır.

Evvelemirde söylemek gerekirse;

Susma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde yer alan,temel insan haklarından birisi olan suçsuzluk karinesinin tamamlayıcı unsurudur.

Ancak,

Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür.

Genel nitelikteki savunma hakkı kapsamında isnat edilen fiille ilgili olarak susma hakkı (Ay m.38/5, CMK m.147).de düzenlenmiştir.

Bunca hengame arasında aradığımız

Adalet nedir .?

Başka hiçbir soru o kadar tutkulu bir şekilde tartışılmamış, başka hiçbir soru böylesine çok kan ve gözyaşı dökülmesine sebep olmamış,

başka hiçbir soru ,

imamı Azam’dan ,Farabiye ,

Eflatun’dan Nizamülmülk’e Mecelle’nin baş hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa’dan ,İlk Adalet Bakanımız Mahmut Esat Bozkurt’a ,Ali Fuad Başgil’e iman ve fikir adamlarının yoğun ilgisine konu olmamıştır.

Çıkar çatışması olmayan yerde, adalete de gerek yoktur.

Özgürlük, eşitlik, güvenlik, hakikat, yasallık ve benzeri farklı değerlerin sıralamasına ilişin soruya;

ahireti dünya nimetlerinden daha çok önemseyen bir Müslüman veya öteki hayata inanmayan bir materyalist farklı şekilde cevaplandıracaktır.

Adaletin ne olduğuyla ilgili bir tartışmada söylenecek ilk söz, onun Allah‘ın emri olduğudur.

İNFAZ SİSTEMİ VE SEÇİM KANUNUNA DEĞİNDİ

Önümüzdeki yasama yılında,

Üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunu unutmadan,

Siyasi aidiyetlerimize ve

Eşitlik,

Hakkaniyet,

Tarafsızlık,

Hukukun Üstünlüğü

ilkelerine bağlı kalarak,

adalet ile kamu vicdanı arasındaki dengeyi koruyarak,infaz sistemini ıslah etmek dahil olmak üzere siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunda “ olduğu gibi birlikte yenileyebiliriz.

Yeni adli yılın hayırlara vesile olması dileğiyle…..