Yeni adli yıl bugün başladı: İBB davasından casusluğa... İşte görülecek davalar
Yeni adli yıl bugün başlarken, eylül ayında kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davada duruşmalar görülecek.
Yeni adli yıl bugün başlarken, eylül ayında kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davada duruşmalar görülecek. İBB ve Saraçhane davalarının yanı sıra CHP Kurultay davası dosyaları ile casusluk davası da bu ay mahkemelerin gündeminde olacak.
EYLÜL KRİTİK DAVALARA SAHNE OLACAK
Yargıda yeni adli yıl bugün başladı. Yeni dönemle birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyası, Saraçhane davası, CHP Kurultay davası ve casusluk dosyasının da aralarında bulunduğu davalarda eylül ayında kritik duruşmalar yapılacak.
İBB dosyasının yanı sıra cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik hakaret iddiasının ardından açılan dava, gazeteciler Barış Pehlivan ve Furkan Karabay'ın davaları ile Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin dava da eylül ayındaki duruşma takviminde yer alıyor.
Yeni Parti İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından paylaşılan yargı takviminde, kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davanın tarihleri ve görüleceği mahkemeler sıralandı.
İŞTE GÖRÜLECEK DAVALAR
Paylaşılan takvime göre eylül ayında görülecek davalar ve duruşma tarihleri şöyle:
- İBB dosyası: 1 ve 30 Eylül 2026, saat 10.00 – Silivri
- Büyükçekmece Belediyesi davası: 3 ve 4 Eylül 2026, saat 09.30 – İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
- Saraçhane davası: 7 Eylül 2026, saat 09.30 – İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi
- Atlas Çağlayan davası: 8 Eylül 2026, saat 10.00 – Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi
- Ayşe Tokyaz davası: 9 Eylül 2026, saat 10.00 – Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi
- Timur Soykan davası: 11 Eylül 2026, saat 09.45 – İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi
- Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik hakaret davası: 11 Eylül 2026, saat 10.00 – İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi
- Özgür Çelik'in 31 Ocak Çağlayan basın açıklaması davası: 14 Eylül 2026, saat 10.00 – İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi
- Furkan Karabay davası: 15 Eylül 2026, saat 09.45 – İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesi
- Kurultay ceza davası: 16 Eylül 2026, saat 10.00 – Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi
- Oktay Kılıç-Hadi Özışık davası: 17 Eylül 2026, saat 09.20 – İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi
- SBK dosyası: 17 Eylül 2026, saat 11.00 – İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
- Barış Pehlivan davası: 17 Eylül 2026, saat 12.00 – İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
- Boğaziçi Nurettin Yıldız protesto davası: 22 Eylül 2026, saat 09.30 – İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi
- Hakan Tosun cinayeti davası: 22 Eylül 2026, saat 10.35 – Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi
- İsmail Arı davası: 22 Eylül 2026, saat 10.35 – İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
- Saraçhane 1. yıl eylemleri davası: 22 Eylül 2026, saat 11.15 – İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi
- Burak Kan davası: 25 Eylül 2026, saat 13.30 – Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi
- Casusluk davası: 29 Eylül 2026, saat 10.00 – Silivri