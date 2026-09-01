Yeni adli yıl bugün başladı: İBB davasından casusluğa... İşte görülecek davalar

Yeni adli yıl bugün başlarken, eylül ayında kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davada duruşmalar görülecek. İBB ve Saraçhane davalarının yanı sıra CHP Kurultay davası dosyaları ile casusluk davası da bu ay mahkemelerin gündeminde olacak.

EYLÜL KRİTİK DAVALARA SAHNE OLACAK

Yargıda yeni adli yıl bugün başladı. Yeni dönemle birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyası, Saraçhane davası, CHP Kurultay davası ve casusluk dosyasının da aralarında bulunduğu davalarda eylül ayında kritik duruşmalar yapılacak.

İBB dosyasının yanı sıra cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik hakaret iddiasının ardından açılan dava, gazeteciler Barış Pehlivan ve Furkan Karabay'ın davaları ile Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin dava da eylül ayındaki duruşma takviminde yer alıyor.

Yeni Parti İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından paylaşılan yargı takviminde, kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davanın tarihleri ve görüleceği mahkemeler sıralandı.

İŞTE GÖRÜLECEK DAVALAR

Paylaşılan takvime göre eylül ayında görülecek davalar ve duruşma tarihleri şöyle: