Yemek fabrikasında silahlı saldırı: Aşçı öldü, saldırgan her yerde aranıyor!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikası silahlı saldırıya uğradı. Alatarlar köyünde faaliyet gösteren tesise akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda, fabrikada aşçı olarak görev yapan 40 yaşındaki Sinan Güleç yaşamını yitirdi.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

İddiaya göre, Uğur E. isimli şahıs tabancayla yemek fabrikasına ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AŞÇI KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kurşunların hedefi olan aşçı Sinan Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Cinayet şüphelisi Uğur E.’yi yakalamak için harekete geçen emniyet güçleri, kaçan şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. (DHA)