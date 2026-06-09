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Halk TV Türkiye Beykoz'da iş merkezine ateş açıp kaçtılar: Polis harekete geçti

Beykoz'da iş merkezine ateş açıp kaçtılar: Polis harekete geçti

Beykoz’da bir iş merkezinin birinci katındaki iş yerine motosikletle gelen iki şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Beykoz'da iş merkezine ateş açıp kaçtılar: Polis harekete geçti

Beykoz'da iş merkezinin birinci katındaki iş yerine motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından silahsaldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Olay, saat 05.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine silahla ateş açtı.

Beykoz'da iş merkezine ateş açıp kaçtılar: Polis harekete geçti - Resim : 2

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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