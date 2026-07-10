Yeditepe Üniversitesi'ndeki ayetli pankart olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde ayetli pankart açan bir öğrenciye diğer öğrenciler tarafında müdahale edildiği iddiaların ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.

6 DAKİKA TAŞIDIĞI GÖRÜLDÜ

Birgün gazetesi tarafından paylaşılan yeni görüntülerde öğrencinin ayetli pankartı 6 dakika kadar taşıdığı görüldü.

Öğrenci 'pankartın kapatılması'nda okul yönetiminin suçlu olduğunu ifade ederken Rektörlük tarafından olayın öğrenciler arasında yaşanan bir tartışma olduğu, pankarta yönelik olmadığını ifade etmişti.

YÖK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni esnasında yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuş, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

AKP'Lİ ÇELİK VE VALİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu olayların ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve AKP sözcüsü Ömer Çelik tepkilerini sosyal medya hesabından göstermişlerdi.

PEKİ ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ NE DİYOR?

Üniversite yönetimi pankart olayının ardından bir yazılı açıklama yapmış ve kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını, yaşanan gerginliğin öğrenciler arasında meydana geldiğini ayrıca tartışmanın pankarttaki ayete değil, kişiye yönelik olduğunu ifade etmişti. Üniversite ayrıca olayla ilgili idari inceleme başlattığını da açıklamıştı.

Üniversitenin açıklaması da şu şekilde olmuştu: