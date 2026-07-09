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Mourinho'dan Arda Güler kararı: Tam da istenen oldu

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'i sağ kanatta oynatmaya karar verdi. 3 sezonda 6 pozisyonda forma giyen Arda Güler'in en verimli olduğu yerde oynayacak olması mutluluk yarattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mourinho'dan Arda Güler kararı: Tam da istenen oldu

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

ARDA GÜLER KARARINI VERDİ

Bu sezon yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından göreve gelen Portekizli teknik direktör, orta sahada tercih edeceği diziliş ve isimleri belirledi. Mourinho, milli futbolcumuz Arda Güler hakkındaki kararını da verdi.

Mourinho'dan Arda Güler kararı: Tam da istenen oldu - Resim : 1

SAĞ KANATTA OYNAYACAK

Defensa Central'da yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, Arda Güler'i sağ kanatta kullanacak. Mourinho, takımın dinamosu Federico Valverde ile Arda Güler'i sağ kanatta rotasyonlu bir şekilde oynatacak.

Mourinho'nun Arda Güler'i diğer bölgelerde de kullanmak yerine tek bir pozisyonda şans vererek maksimum verim almayı hedeflediği kaydedildi.

EN VERİMLİ OLDUĞU POZİSYON

3 sezonda 6 farklı pozisyonda görev alan Arda Güler, gol ve asist sayılarına bakıldığın ev verimli performansını sağ kanatta verdi. Mourinho'nun kararı İspanyol taraftarlarda mutluluk yarattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Arda Güler Jose Mourinho Real Madrid
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