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Halk TV Türkiye Son Dakika | Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayetli pankart' olayına YÖK'ten soruşturma

Son Dakika | Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayetli pankart' olayına YÖK'ten soruşturma

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan 'ayet pankartı' olayına ilişkin soruşturma başlattı.

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Son Dakika | Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayetli pankart' olayına YÖK'ten soruşturma
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan 'ayet pankartı' olayına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

ÜNİVERSİTEDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nin 7 Temmuz'da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankartı taşımasının engellendiği iddiaları gündeme gelmişti.

"GERGİNLİK AYETE DEĞİL, KİŞİYE YÖNELİK"

Ardından üniversite yönetimi bir yazılı açıklama yapmış ve kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını, yaşanan gerginliğin öğrenciler arasında meydana geldiğini ayrıca tartışmanın pankarttaki ayete değil, kişiye yönelik olduğunu belirtmişti.

Üniversite ayrıca olayla ilgili idari inceleme başlattığını da açıklamıştı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, kuruluşundan bu yana anayasanın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe bağlı olunduğu ifade edilmiş ve açıklamada, "Hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlık kabul edilemez" ifadesine yer verilmişti.

Yeditepe Üniversitesi'nden 'ayetli pankart' açıklaması: İslam karşıtı değiliz, idari inceleme başlatıldıYeditepe Üniversitesi'nden 'ayetli pankart' açıklaması: İslam karşıtı değiliz, idari inceleme başlatıldı

Hiçbir öğrencinin inancından dolayı baskı görmesinin veya temel haklarının engellenmesinin doğru bulunmadığı da vurgulanmıştı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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