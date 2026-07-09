Yeditepe Üniversitesi'nden 'ayetli pankart' açıklaması: İslam karşıtı değiliz, idari inceleme başlatıldı

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nin 7 Temmuz'da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankartı taşımasının engellendiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üniversite yönetimi tarafından pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığı, yaşanan gerginliğin öğrenciler arasında meydana geldiği belirtilerek olayla ilgili idari inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Mezuniyet sevincini gölgeleyen olayda, bazı öğrencilerin pankart açması ve diğerlerinin buna tepki göstermesiyle yaşanan görüntülerin ardından üniversite, inanç hürriyetine bağlılığını vurguladı.

"GERGİNLİK AYETE DEĞİL, KİŞİYE YÖNELİK"

Üniversitenin tüm mezunların bu özel gününü sorunsuz ve onurlu şekilde kutlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada; kuruluşundan bu yana anayasanın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe bağlı olunduğu ifade edildi.

Hiçbir öğrencinin inancından dolayı baskı görmesinin veya temel haklarının engellenmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi. Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın açılmasına üniversite yönetimi tarafından hiçbir müdahale edilmediği söylenirken, ilk değerlendirmelere göre fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler arasında yaşanan gerginliğin pankarttaki ayete değil, kişiye yönelik olduğu öne sürüldü.

"HİÇBİR KUTSAL DEĞERE SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ"

Öğrenciler arasında yaşanan süreçte pankarta gösterilen tepkinin ve pankartın görünmesini engelleme girişiminin üniversitenin değerleriyle bağdaşmadığı aktarılan açıklamada, "Hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlık kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda iddia edilenin aksine, üniversitenin İslam dini karşıtı bir tutum içinde olmadığı vurgulandı. Bu duruma kanıt olarak, yerleşkedeki ana binaların girişlerinde kuruluşundan beri Kufi harflerle "Allah" ve "Muhammed" yazılarının bulunduğu hatırlatıldı.

TÖREN PROTOKOLLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Açıklamada, devam eden bir ceza davasına ilişkin ise herhangi bir değerlendirme yapılmayacağı belirtildi. Rektörlük, mezuniyet töreninde yaşanan bu olayla ilgili idari incelemenin derhal başlatıldığını duyururken, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına mezuniyet törenlerine ilişkin protokol ve kuralların gözden geçirileceğini açıkladı. (ANKA)