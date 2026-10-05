Yasa dışı bahisten kapora dolandırıcılarına 547 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Yapılan açıklamada operasyon yapılan iller şu şekilde sıralandı:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile tacizi ve Siber Güvenlik Kanununa muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi."

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, çocukların müstehcen görüntülerini barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Bakanlık verilerine göre operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i tutuklandı, 183'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ettiği ifade edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada "Siber suçluların bağlantısını kopardık" başlığıyla yaptığı paylaşımla emniyet personelini tebrik etti.

"SİBER SUÇLULARIN BAĞLANTISINI KOPARDIK

61 ilde; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile siber suçlara yönelik operasyonlarımızı başarıyla gerçekleştirdik.

Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz.

Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz.

Operasyonlarda görev alan Kahraman Polislerimizi, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."