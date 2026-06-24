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Halk TV Türkiye Yardım kartı için günlerce sıra beklediler! Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Türkiye'nin acı tablosu'

Yardım kartı için günlerce sıra beklediler! Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Türkiye'nin acı tablosu'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "sosyal yardım kartı" almak için bankalarda bekleyen vatandaşlara dikkat çekti. Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi getirdiği nokta bu; yoksullaştırmak ve muhtaç hale getirmek" dedi.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’daki Halkbank şubeleri önünde sosyal yardım kartı almak için günlerce bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruklara dikkat çekti. Tanrıkulu, görüntülerin derinleşen yoksulluğun göstergesi olduğunu belirterek iktidarı eleştirdi.

Yardım kartı için günlerce sıra beklediler! Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Türkiye'nin acı tablosu' - Resim : 1

Türkiye’de artan hayat pahalılığı ve gelir dağılımındaki bozulma, yoksulluğu her geçen gün daha görünür hale getiriyor. Temel gıda, barınma ve ulaşım giderlerindeki yükseliş özellikle dar gelirli yurttaşların geçim mücadelesini ağırlaştırırken, sosyal yardım başvurularındaki artış da dikkat çekiyor.

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CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’daki Halkbank şubeleri önünde sosyal yardım kartlarını almak için bekleyen yurttaşların oluşturduğu uzun kuyruklara ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, aynı manzarayla geçen hafta da karşılaştığını belirterek, “Bu tablo Diyarbakır’daki yoksulluğun geldiği noktayı gösteriyor” dedi.

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Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren günlerdir yüksek sıcaklıklara rağmen sıra beklediğini ifade eden Tanrıkulu, kuyruklarda bulunanların para çekmek için değil, sosyal yardım ödemelerinin yapılacağı kartları almak için geldiklerini söyledi.

“TÜRKİYE’NİN EN ACI TABLOLARINDAN BİRİ”

Halkbank’ın farklı şubelerinde de benzer yoğunluğun yaşandığını kaydeden Tanrıkulu, görüntülerin yalnızca Diyarbakır’a özgü olmadığını, Türkiye’nin birçok kentinde benzer manzaraların görüldüğünü dile getirdi.

Kuyrukları “Türkiye’nin en acı tablolarından biri” olarak nitelendiren Tanrıkulu, ekonomik politikaların milyonlarca insanı yoksullaştırdığını savunarak hükümete tepki gösterdi. Sosyal yardımlara erişmek için günlerce beklemek zorunda kalan yurttaşların görüntülerinin ülkedeki ekonomik krizin toplumsal etkilerini gözler önüne serdiğini söyledi.

Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi getirdiği nokta bu; yoksullaştırmak ve muhtaç hale getirmek" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Sezgin Tanrıkulu
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