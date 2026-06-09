Binlerce emekli iş arıyor! İŞKUR'a başvuran vurana!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından paylaşılan mayıs ayı istatistikleri, 60 yaş ve üzerindeki insanların iş gücü piyasasındaki arayışlarının ne denli çarpıcı bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

Açıklanan resmi verilere göre, İŞKUR sistemine kayıt yaptırarak iş talebinde bulunanların toplam sayısı mayıs döneminde 2 milyon 262 bin 894 seviyesine tırmandı.

Bu veri, yıllık bazda yüzde 4,69 oranında bir artış yaşandığını gösterdi. Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 aylık kesitte ise istihdam edilenlerin toplam sayısı, bir önceki senenin aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 4 civarında gerileyerek 589 bin 894 kişi seviyesinde kaldı.

60 YAŞ ÜSTÜ İŞSİZLİKTE YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Kayıtlara geçen işsiz kitleler arasında en çarpıcı ve sarsıcı gruplardan birini 60 yaş ve üzerindeki insanlar oluşturdu. Kanuni olarak emeklilik döneminde yer alması gereken bu yaş grubundaki çok sayıda insan, hayat pahalılığı karşısında kuşa dönen aylıklar yüzünden ya mevcut işlerini sürdürmeye çabalıyor ya da sıfırdan iş aramaya koyuluyor.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında kurumsal kayıtlarda 60 yaş ve üzeri grupta 28 bin 290 işsiz yer alırken, bu yılın aynı ayında bu sayı 34 bin 108 kişiye fırladı. Yaşanan bu hareketlilikle beraber, 60 yaşın üzerindeki kayıtlı işsiz nüfusu yalnızca bir yıllık süre zarfında yaklaşık yüzde 20 oranında genişlemiş oldu.

İLERİ YAŞTAKİ İSTİHDAM VERİLERİNE DE YANSIDI

Yaşam kalitesini korumak ve mutfak masraflarını karşılamak adına piyasaya dönen ileri yaştaki nüfusun bu çabası, işe yerleştirme istatistiklerinde de kendini belli etti.

Ocak-Mayıs periyodunda 60 yaş ve üstü kademede yer alan 8 bin 791 kişi İŞKUR kanalıyla bir işe yerleştirildi. Oysa bir önceki senenin aynı döneminde bu yaş grubundan işe yerleştirilebilen kişi sayısı 7 bin 718 olarak kayıtlara geçmişti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURAN YAŞLI SAYISI DA KATLANDI

Geçim derdi yüzünden işini kaybedip güvence arayan 60 yaş üstü insanların işsizlik ödeneği için sıraya girmesi de dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda, 60 yaşın üzerindeki 4 bin 711 kişi işsizlik maaşı alabilmek adına resmi başvuruda bulundu.

Yapılan incelemeler neticesinde başvuranlardan 2 bin 646 kişi bu ödenekten faydalanmaya hak kazandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu yaş kategorisinde ödeneğe başvuran 4 bin 52 kişiden ancak 2 bin 320’sine ilgili ödenek bağlanabilmişti.