Ödenemeyen borçlar yüzde 155 arttı! CHP'li Karabat çöküşü rakamlarla açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bankacılık sektöründeki güncel verileri paylaştı.

"AKP SUNİ GÜNDEMLERLE GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

İktidarın politikalarını eleştiren Karabat, "Türkiye ekonomisi alarm veriyor, AKP suni gündemlerle bunu gizlemeye çalışıyor. Kredi hacmi ve takipteki alacaklara baktığımızda çok önemli verilerle karşılaşıyoruz" dedi.

Karabat, ekonomideki gidişata ilişkin, "Türkiye'de kredi hacmi büyüyor ama madalyonun diğer yüzünde ciddi bir bozulma var" ifadelerini kullandı.

"ÖDENEMEYEN KREDİLER YÜZDE 155 ARTTI"

Resmi rakamları tarihleriyle birlikte aktaran Karabat, "Toplam krediler 2025 başında 15,9 trilyon TL idi. 12 Haziran 2026 itibarıyla 26,2 trilyon TL'ye çıktı. Artış oranı %64,8. Ancak sorunlu krediler aynı hızda değil, çok daha hızlı büyüdü" bilgisini verdi. Batık kredilerdeki sıçramanın altını çizen Karabat, sözlerine şöyle devam etti:

"Takipteki alacaklar 2025 yılının başında 293,7 milyar TL iken, 12 Haziran 2026'da 747,9 milyar TL'ye yükseldi. Buradaki artış tam %154,7 oldu! Yani kredi hacmi %65 büyürken, ödenemeyen krediler %155 arttı."

"EKONOMİDEKİ STRES BİRİKİMİNİ NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERİYOR"

Ekonominin bu borcu taşıma kapasitesinin zayıfladığını vurgulayan Karabat, tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Bankalar daha fazla kredi kullandırıyor ancak ekonomide bu borcu taşıma kapasitesi aynı ölçüde güçlenmiyor. Borç büyüyor, fakat geri ödeme tarafındaki baskı daha hızlı artıyor. Bu tablo, ekonomideki stres birikimini bize net bir şekilde gösteriyor."

"SİSTEM HALKI DERİN YOKSULLUĞA HAPSEDİYOR"

Yüksek faizin yarattığı tahribata ve şirketlerin maliyetlerine değinen Karabat, "Yüksek faiz ortamında kredi kullanmak pahalı hale gelirken, şirketlerin ve vatandaşların finansman maliyeti artıyor. Bugünün kredisi, yarının daha büyük ödeme yüküne dönüşebiliyor. Takipteki alacaklardaki sert yükseliş bunun en somut göstergelerinden biri" tespitinde bulundu.

"MUTLAK BUTLAN GİBİ SUNİ GÜNDEMLERLE HALKI MEŞGUL ETMEYE ÇALIŞMALARI NAFİLE"

Artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirten Karabat, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Yüksek faizli krediler şirketlerin maliyetlerini artırırken, ürün ve hizmetlerin daha pahalı hale gelmesine neden oluyor. Enflasyonu da körükleyen bu sistem, halkı derin yoksulluğa hapsediyor. Böyle devam ederse daha fazla iflas, icra ve derin yoksulluk yaşanacak. Mutlak butlan gibi suni gündemlerle halkı meşgul etmeye çalışmaları nafile. Tüm algı oyunlarına rağmen halkımız her şeyin farkında. Biz de gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz."