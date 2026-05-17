ABD'ye verilen 'tavizin' 5 aylık bedeli 1.2 milyar dolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin ABD'den gerçekleştirdiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatındaki dikkat çeken artışı verilerle açıkladı. Karabat, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Ortadoğu Valisi' gibi çalışan Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Erdoğan'a meşruiyet veriyoruz" sözlerini hatırlatarak, bu durumun bedelinin Türkiye'ye enerji faturası üzerinden ödetildiğini belirtti. Karabat'ın paylaştığı bilgilere göre, Türkiye son dönemde Avrupa'nın en büyük LNG ithalatçılarından biri haline geldi ve son aylarda LNG ithalatının yaklaşık yüzde 60'ı ABD'den karşılandı. Resmi verilere göre Türkiye, Ekim 2025 ile Şubat 2026 arasındaki 5 aylık süreçte ABD'den 305,5 milyar fit küp doğal gaz ithal etti ve bu alım için toplam 2 milyar 667 milyon dolar ödeme yaptı.

ALTERNATİF KAYNAKLAR BİR MİLYAR DOLAR DAHA UCUZ

İktidarın yerli doğal gaz keşiflerini siyasi propaganda aracı olarak kullandığını belirten Karabat, Türkiye'nin çevresinde doğal gaz kaynaklarına sahip ülkeler bulunmasına rağmen ABD merkezli bir enerji hattı oluşturulduğuna dikkat çekti. Aynı miktardaki LNG'nin farklı ülkelerden daha düşük maliyetlerle alınabileceğini vurgulayan Karabat, ABD fiyatlarına kıyasla LNG'nin Cezayir'de yaklaşık 3 dolar, Nijerya'da 3,5 dolar ve Katar'da 4 dolar daha ucuz olduğunu ortaya koydu. Ortaya çıkan tabloya göre Türkiye; aynı miktardaki LNG'yi Cezayir'den alması durumunda yaklaşık 1 milyar dolar, Nijerya'dan alması durumunda 1,1 milyar dolar, Katar'dan alması durumunda ise yaklaşık 1,2 milyar dolar daha az ödeme yapacaktı.

"TÜRKİYE SÜREKLİ TAVİZ VEREN NOKTAYA GELDİ"



Türkiye'nin coğrafi konumunun getirdiği imkanların kullanılmadığını ifade eden Karabat, "Türkiye, jeopolitik avantajını kullanarak bu ülkelerle zamanında kontrat yapmak yerine, ABD'ye verilen tavizlerle oradan pahalı LNG almayı tercih etti" değerlendirmesinde bulundu. Sürecin siyasi ve ekonomik sonuçlarına değinen Karabat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İşte bu nedenle diyoruz ki AKP, Türkiye'nin beka problemi halini almıştır. Türkiye diplomaside ve küresel ticarette sürekli taviz veren bir noktaya gelmiştir. Buna bir an önce son vermek zorundayız. Yoksa Türkiye'nin siyasi ve iktisadi bağımsızlığı tamamen yok olacaktır."

NE OLMUŞTU

Türkiye'nin ABD'den LNG alımını artıran sürecin temelleri, geçen yıl eylül ayında atıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan ithal edilen doğal gazdan daha pahalıya denk gelmesine rağmen ABD'den LNG alınması konusunda anlaşmaya vardı. Bu mutabakat doğrultusunda, BOTAŞ'ın Mercuria şirketi aracılığıyla 20 yıl boyunca yaklaşık 70 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gazı ABD'den tedarik etmesi kararlaştırıldı. Yapılan anlaşma gereği, ABD'den gerçekleşecek LNG ithalatı 2045 yılının sonuna kadar devam edecek.