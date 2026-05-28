Yandaş gazeteci duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu aradı, CHP lideri Özgür Özel açmadı

CHP lideri Özgür Özel’in amcası Necati Özel, Manisa’da geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında yaşamını yitirdi. Necati Özel için Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Özgür Özel’in yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Duaların ardından Necati Özel’in naaşı, Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TELEFONU AÇMADI

CHP'ye yönelik mutlan butlan kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, taziyede bulunmak için Özgür Özel'i telefonla aradı.

Yandaş gazeteci Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadığını belirtti.

Atik, "Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden amcası Necati Özel için taziye dileklerini bildirmek üzere Özgür Özel’i telefonla aradı. Ancak ulaşamayınca ‘taziye’ mesajı gönderdi" dedi.