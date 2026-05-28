Özgür Özel Manisa'da: Amcasını son yolculuğuna uğurladı

CHP Lideri Genel Başkanı Özgür Özel’in amcası Necati Özel, Manisa’da 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Necati Özel’in vefatı, ailesi ve yakınları başta olmak üzere siyaset dünyasında derin üzüntüyle karşılandı.

Merhum Necati Özel için bugün (28 Mayıs 2026) Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan tarihi Hatuniye Camii’nde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

CAMİ BAHÇESİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan ve şu an parlamentoda CHP Grup Başkanı olarak görev yapan Özgür Özel, babası Talat Özel ile merhumun çocukları Pınar ve Tolga Özel cami bahçesinde yan yana durarak aile yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti.

TÖRENE VALİ DE KATILDI

Siyaset ve bürokrasi dünyasını bir araya getiren cenaze namazına çok sayıda üst düzey isim katılım sağladı. Tören alanında Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile Denizli Milletvekili Semra Aliye Kavaf hazır bulundu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da Özel ailesinin acı gününde yanında yer aldı.

Cumhur İttifakı kanadından da katılımın olduğu cenazede; MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi yer alarak Özel ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

KIRTIK MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kıldırılan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından merhum Necati Özel’in cenazesi, dualar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

82 yaşında hayata gözlerini yuman Necati Özel, Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlığında toprağa verildi.