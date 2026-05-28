Özgür Özel'den Mansur Yavaş'ı koruma kalkanı! Butlan sonrası neden sahaya inmediği konuşuluyordu

Mansur Yavaş'ın butlan kararına yeterli tepki vermediğine yönelik eleştirilerin ardından çarpıcı bir açıklama geldi. Yandaş gazeteci, Yavaş'ın hamlelerinin Özgür Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.

CHP'ye yönelik butlan kararı sonrası parti binasına polis girdi ve vekillerle vatandaşlara sert müdahalede bulundu.

CHP lideri Özgür Özel'in yerine Kurultay yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tedbiren" getirilmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu süreçte yeterli tepki göstermediği iddiaları gündem oldu.

Yandaş kanal TGRT'de yayımlanan bir programda Mansur Yavaş'a dönük iddialar yer aldı. Gazeteci Can Özçelik, Mansur Yavaş'ın tutumunun CHP lideri Özgür Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu aktardı.

'KILIÇDAROĞLU İLE TEMAS KURMADI'

Mansur Yavaş'a yakın kaynaklardan edindiği bilgileri paylaşan Özçelik, "Mansur Yavaş’a yakın kaynaklarla görüştüm. Israrlı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir şekilde temas kurmadığını ve Özgür Özel ile iletişim halinde olduğunu ve yapılan tüm hamlelerin Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söylüyorlar" dedi.

'BİRLİKTE KARAR VERİLDİ'

Özel'in Yavaş'ın yıpratılmasını istemediğini ifade eden Özçelik şöyle konuştu:

"Genel merkeze gitmemek, Meclis'e gitmek döndüğünde neden genel merkeze gelmedi, neden direnişin içinde olmadı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel'in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş'la birlikte karar verildi. Mansur Yavaş'ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
