Yahşihan'daki vurgun gündem oldu: AKP sessizliğini bozdu

Yahşihan Belediyesi’ne yönelik dün düzenlenen 2. dalga operasyonla belediye başkanvekili Aydın Demirdirek’in gözaltına alınması sonrası AKP sessizliğini bozdu.

AKP Yerel Yönetimler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve başkanvekili Aydın Demirdirek’in AKP ile ilişkisinin olmadığını iki isminde partiden ihraç edildiğini söyledi.

Demir, gözaltında olan ve tutuklanan başkanlar üzerinden AKP’nin kurumsal olarak hedef alınmasını eleştirerek “AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz. Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Demir’in açıklamasının tamamı şöyle:

"Kırıkkale Yahşihan Belediyesi hakkında yürütülen adli soruşturma üzerinden AK Partimizin kurumsal kimliğinin hedef alınması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 4 Kasım 2025 tarihinde partimizden kesin olarak ihraç edilmiştir. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ise 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş, sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürmüştür. Bu süreçler, mevcut soruşturmadan önce gerçekleşmiştir.

AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz. Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz.

Hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla sabit olan herkesin hukuk önünde hesap vermesini, varsa kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesini bekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

NE ODLU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.

Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı. Ayrıca, gözaltındaki zanlılardan Ö.Ö.'nün evinde bulunan dolarlar ile U.B.'nin evi, arabası ve Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu.

Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kırıkkale'de yolsuzluk davasında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı .

AKP’li Ahmet Sungur'un tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliğine Aydın Demirdirek seçilmişti.

Daha sonra MHP’li eski başkan Osman Türkyılmaz da gözaltına alınıp tutuklandı.

Dün geçekleşen operasyonla Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek gözaltına alındı. Başkanvekili ve gözaltına alınan başkan yardımcısı Sayılmış Yıldıran’a ait binlerce taşınmaza el konuldu.