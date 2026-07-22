Ya küme düşürülecek ya da puanı silinecek! İktidar medyası tarih verip PFDK sevkini açıkladı

Spor Toto'nun, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 14 bin kulüp başkanı ve yöneticisine ait bahis verilerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilettiği öne sürüldü. İddiaya göre federasyonda yürütülen incelemelerin ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

DIŞARIYA SIZDIRILMAMASI İÇİN İNCELEMEYİ ALTI KİŞİLİK EKİP YÜRÜTÜYOR

İddiaya göre TFF'nin hukuk departmanından dört, bilgi işlem biriminden ise iki personel, bahis verilerini dışarıya sızdırılmaması için özel bir çalışma yürütüyor.

Ekip, bahis oynadığı belirlenen başkan ve yöneticilerin bunu görevde bulundukları dönemde yapıp yapmadığını incelerken, futbol dışındaki branşlara oynanan bahisleri de ayıklayacak.

Haberde, çalışmalar tamamlanıncaya kadar TFF Başkanı ve yönetimine bilgi verilmeyeceği öne sürüldü.

İKTİDAR MEDYASI TARİH VERİP PFDK SEVKİNİ AÇIKLADI

İddiaya göre incelemelerin tamamlanmasının ardından görevde bulundukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticiler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.

Haberde, görevinden yıllar önce ayrılmış olsalar bile ilgili kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacağı öne sürüldü.

YA KÜME DÜŞÜRÜLECEK YA DA PUANI SİLİNECEK!

İddiaya göre kendi kulübünün maçlarına bahis oynadığı belirlenen yöneticiler hakkında ayrıca Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesinde düzenlenen "şike ve teşvik primi" hükümleri kapsamında işlem yapılabilecek.

Bu durumun tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili yöneticilerin değil, kulüplerin de ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü. Haberde, kulüpler için küme düşürme veya en az 12 puan silme cezasının gündeme gelebileceği, hatta gerekli görülmesi halinde geçmiş sezon tescillerinin dahi iptal edilebileceği iddia edildi.

Haberde, TFF'nin daha önce de bahis soruşturması kapsamında hakemler, futbolcular, teknik adamlar, menajerler ile doktor, malzemeci ve tercümanlar hakkında disiplin süreçleri yürüttüğü hatırlatıldı.