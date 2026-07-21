Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu yine kaybetti! CHP artık ana muhalefet değil

Kılıçdaroğlu yine kaybetti! CHP artık ana muhalefet değil Genel başkanlığı döneminde, girdiği tüm seçim ve referandumları kaybeden, "13 yılda 13 yenilgi" etiketini taşıyan Kılıçdaroğlu bir kez daha kaybetti. Bu kez de mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturduğu CHP'yi ana muhalefetten düşürdü.