Çok sayıda adrese 'yasa dışı bahis' baskını: Operasyonda 34 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli 4 ilde bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ulaşan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada; İzmir'de ‘finans evi’ olarak kullanılan ikamet ve iş yerlerinde, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık edildiği ve canlı destek hizmeti verildiği yönündeki tespitler üzerine çalışmalar yürütüldü.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ile ödeme kuruluşuna ait hesap analiz edilerek; şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ilişkin para transferlerini ve canlı destek faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri belirlendi. Yapılan mali analizlerde, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen para hareketliliğinin yaklaşık 2 milyar Türk Lirası olduğu tespit edildi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda; İzmir’de 31, Aydın’da 1, Balıkesir’de 3 ve Tekirdağ’da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulandı. Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BASKINLARDA ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar, banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller ile mali verilere ilişkin incelemelerin devam etmekte olduğu ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)