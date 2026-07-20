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Halk TV Türkiye Son Dakika │Bahis şike soruşturmasında 5 tutuklama talebi: Beşiktaşlı eski yöneticiler de var

Son Dakika │Bahis şike soruşturmasında 5 tutuklama talebi: Beşiktaşlı eski yöneticiler de var

Yasa dışı bahis soruşturmasında, bahis hareketleri tespit edilerek gözaltına alınan futbol kulüplerinde görevli 19 kişdien 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti, 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Son Dakika │Bahis şike soruşturmasında 5 tutuklama talebi: Beşiktaşlı eski yöneticiler de var
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İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, bahis hareketleri tespit edilerek gözaltına alınan futbol kulüplerinde görevli 19 yöneticiden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5 kişiye tutuklama talep edilirken 10 kişi hakkında adli kontrol istendi. İki kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER:

Tolga Kırgız - Beşiktaş Eski Yöneticisi
Kerem Gürel - Beşiktaş Eski Yöneticisi
Ünsal Yamaner - Bandırmaspor
Savaş Tatil - Adanaspor
Özgür Durşen - Gençlerbirliği

EV HAPSİ ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:

Halil İbrahim Yavaş
Hüseyin Gözütok
Avni Akdemir
Maruf Güneş - Galatasaray Yöneticisi

YURT DIŞI ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:

Ahmet Akçelik
Ali Gürsoy
Sezgin Özkan
Kemal Aydın
Ömer Çetin
Barış Orhun Bilge

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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