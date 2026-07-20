Son Dakika │Bahis şike soruşturmasında 5 tutuklama talebi: Beşiktaşlı eski yöneticiler de var
Yasa dışı bahis soruşturmasında, bahis hareketleri tespit edilerek gözaltına alınan futbol kulüplerinde görevli 19 kişdien 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti, 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, bahis hareketleri tespit edilerek gözaltına alınan futbol kulüplerinde görevli 19 yöneticiden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5 kişiye tutuklama talep edilirken 10 kişi hakkında adli kontrol istendi. İki kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLENLER:
Tolga Kırgız - Beşiktaş Eski Yöneticisi
Kerem Gürel - Beşiktaş Eski Yöneticisi
Ünsal Yamaner - Bandırmaspor
Savaş Tatil - Adanaspor
Özgür Durşen - Gençlerbirliği
EV HAPSİ ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:
Halil İbrahim Yavaş
Hüseyin Gözütok
Avni Akdemir
Maruf Güneş - Galatasaray Yöneticisi
YURT DIŞI ADLİ KONTROLE SEVK EDİLENLER:
Ahmet Akçelik
Ali Gürsoy
Sezgin Özkan
Kemal Aydın
Ömer Çetin
Barış Orhun Bilge