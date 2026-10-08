X’te hesaplar bir bir engelleniyor: Gazeteci, yazar ve ekonomistlerin hesapları da listede!

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), aralarında yazar, tarihçi, gazeteci, avukat ve ekonomi analistlerinin de yer aldığı en az 39 X sosyal medya hesabının daha Türkiye’den erişime engellendiğini duyurdu. Platform, alınan kararlar doğrultusunda hesapların büyük kısmını Türkiye’deki kullanıcılara kapattı.

YAZAR, GAZETECİ VE EKONOMİSTLER DE HEDEFTE

Erişime engellenen hesaplar arasında yazar, tarihçi ve gazeteci Dilek Zaptçıoğlu, borsa ve ekonomi paylaşımlarıyla tanınan Ayhan Dadaloğlu, avukat Lale Demirkazan, gazeteci Ayça Yılmaz ve gündem paylaşımları yapan Arşiv Saka gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI 465 BİN

Türkiye'den görünmez kılınan 39 hesabın toplam takipçi sayısı yaklaşık 465 bini buluyor. Verilere göre hesapların 5’i 10 binden, 15’i ise binden fazla takipçiye sahip.

Erişime engellenenler arasında en yüksek takipçili hesaplar ise şöyle:

Ayhan Dadaloğlu: 242,8 bin takipçi

Arşiv Saka: 140,6 bin takipçi

Dilek Zaptçıoğlu: 24,4 bin takipçi

Öte yandan, Ayhan Dadaloğlu’nun aynı hesabı daha önce kullandığı (AyhanDadaloglu) kullanıcı adı ile 3 Ekim 2026 tarihinde de erişime engellenmişti.

"SANSÜR DALGASI TSUNAMİYE DÖNÜŞTÜ!"

Sosyal medya hesaplarına yönelik kısıtlamaları değerlendiren İFÖD, 2 Ekim’de yaptığı açıklamada sansür baskısının eylül ayında adeta bir tsunamiye dönüştüğünü vurguladı. Dernek, sadece bir ay içerisinde en az 1270 X hesabının erişime engellendiğini bildirdi.

Öte yandan, 1 Ekim tarihinde İFÖD’ün erişim engeli kararlarını anlık duyuran ve belgeleyen EngelliWeb projesinin resmi X hesabı da erişime kapatılmıştı.