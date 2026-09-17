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Halk TV Türkiye Vicdansızlık pes dedirtti! Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp suları döktüler

Vicdansızlık pes dedirtti! Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp suları döktüler

Bursa’da evinin bulunduğu sokağa kediler için bırakılan mama kaplarını çöpe atıp, suları döken N.S. ile oğlu E.S. güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde ikamet eden N.S. ile oğlu E.S., mahalleli tarafından kediler için sokağa bırakılan mama ve su kaplarına zarar verdi.

Vicdansızlık pes dedirtti! Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp suları döktüler - Resim : 1

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde N.S.’nin, dün saat 13.30 sıralarında evinden çıktığı ve karşı binanın önünde duran içi dolu mama kabını alıp, elindeki çöp poşetine attığı, su dolu kabı da yere döktüğü görüldü.

Vicdansızlık pes dedirtti! Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp suları döktüler - Resim : 3

N.S.’nin, elindeki çöp poşetiyle yürürken sokaktaki bir kediye de korkutmak için poşeti savurduğu anlar kameraya yansıdı.

Vicdansızlık pes dedirtti! Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp suları döktüler - Resim : 4

Dün saat 17.30 sıralarında ise evden çıkan E.S.’nin aynı binanın önüne yeniden bırakılan mama kabını alıp, ilerideki çöp konteynerine attığı anlar görüntüde yer aldı. (DHA)

Vicdansızlık pes dedirtti! Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp suları döktüler - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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