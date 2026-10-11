Vergi tebligatında yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 11 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 11 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle elektronik tebligat sistemine katılım, başvuru süreçleri, muafiyetler ve sistemden ayrılma koşulları yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında 27 Ağustos 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

ELEKTRONİK TEBLİGAT KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Yeni düzenlemeye göre elektronik tebligat sistemine katılmak zorunda olanlar şöyle sıralandı:

Kurumlar vergisi mükellefleri.

Ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri.

Kollektif şirketler ve adi komandit şirketler.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malları ilk kez edinen ve adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller.

Bu grupların dışında kalanlar da talep etmeleri halinde elektronik tebligat sistemine isteğe bağlı olarak katılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 KASIM 2026

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce sisteme katılmamış olan ancak katılma zorunluluğu bulunan kurumlar vergisi ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kollektif ve adi komandit şirketlerin, yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar başvuruda bulunması gerekecek.

Buna göre söz konusu mükellefler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Tebliğin yayımlanmasının ardından yeni mükellefiyet tesis ettirenlerin ise işe başlama tarihini izleyen 15 gün içinde sisteme katılması zorunlu olacak.

Kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabında adına tescil yapılacak kişiler için elektronik tebligat kaydı, kayıt veya tescil işlemleri tamamlanmadan önce gerçekleştirilecek. Sisteme katılım durumu, ilgili işlemler sırasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilecek.

KİMLER ELEKTRONİK TEBLİGATTAN MUAF?

Düzenlemeyle elektronik tebligat sistemine katılma zorunluluğunun dışında tutulacak kişiler de belirlendi.

Buna göre engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan gerçek kişiler ile 18 yaşını doldurmamış kişiler sisteme katılmak zorunda olmayacak.

Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerde de tek kanuni temsilci veya idarecinin, birden fazla temsilci ya da idareci bulunması halinde ise bunların tamamının engellilik oranının yüzde 90 veya üzerinde olması durumunda zorunluluk uygulanmayacak. Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin durumlarını sağlık kurulu raporuyla ilgili vergi dairesine belgelemesi gerekecek.

Bazı kamu idareleri ve mahalli idareler, yabancı devletlerin diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları, vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ile düzenlemede belirtilen diplomatik statüye sahip kişiler de belirli işlemler bakımından istisna kapsamında olacak.

BAŞVURULAR DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Elektronik tebligat sistemine katılmak isteyenler, başvurularını Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda ya da ilgili vergi dairesine doğrudan başvurarak yapabilecek.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilen başvurularda e-posta ve/veya kısa mesaj doğrulamasıyla aktivasyon işlemi tamamlanabilecek. Daha önce kullanıcı kodu ve şifre almamış kişiler ise sistemdeki “e-Devlet ile Kayıt Ol” seçeneğinden yararlanabilecek.

Vergi dairesine yapılacak başvurular gerçek kişiler tarafından bizzat veya elektronik tebligat işlemlerini kapsayan özel yetkili noter onaylı vekâletnameye sahip kişiler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Tüzel kişilerde ise başvurular kanuni temsilciler veya yetkilendirilmiş vekiller tarafından yapılacak.

Başvurusu uygun bulunan mükelleflere kullanıcı kodu ve şifre verilecek.

TEBLİGAT, BEŞİNCİ GÜNÜN SONUNDA GEÇERLİ SAYILACAK

Yeni düzenlemenin dikkat çeken hükümlerinden biri, elektronik tebligatların geçerli sayılacağı tarihe ilişkin oldu.

Buna göre elektronik tebligatlar, sisteme ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Muhataplara kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması talep edilebilecek ancak bu bildirimlerin herhangi bir nedenle gönderilememesi, tebligatın geçerliliğini ve yasal süreleri etkilemeyecek.

Elektronik tebligat sistemine Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden erişilebilecek. Sistem üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kayıtlar zaman damgasıyla imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 yıl boyunca saklanacak. Tebligatın yapıldığına ilişkin delil kayıtları, talep edilmesi halinde ilgililere ve yetkili mercilere sunulabilecek.

65 YAŞINI DOLDURANLAR SİSTEMDEN AYRILABİLECEK

Tebliğle elektronik tebligat sisteminden çıkış koşulları da yeniden düzenlendi.

Buna göre sisteme katılmış olan 65 yaşını doldurmuş kişiler, ilgili vergi dairesine veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvuruda bulunarak sistemden ayrılabilecek.

Sisteme isteğe bağlı katılan kişiler de elektronik tebligat kullanma zorunluluğunu gerektiren başka bir durumlarının bulunmaması şartıyla çıkış talep edebilecek.

Sisteme zorunlu olarak katılan gerçek kişiler ise mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihi izleyen beşinci takvim yılının sonundan itibaren, kendilerini zorunluluk kapsamında tutan başka bir durum bulunmaması halinde sistemden ayrılmak için başvurabilecek.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin elektronik tebligat kaydı, ticaret sicili kayıtlarının silinmesiyle sona erecek. Diğer tüzel kişilerde ise ilgili sicil kayıtlarının silinmesi esas alınacak. Gerçek kişilerin ölümü veya haklarında gaiplik kararı verilmesi durumunda kayıtlar, idarece tespit edilmesi üzerine ilgili tarih itibarıyla resen sonlandırılacak.

ASKERLİK VE CEZAEVİ DURUMUNDA GEÇİCİ ÇIKIŞ

Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi nedenlerle elektronik tebligat sistemini kullanma imkânı ortadan kalkan kişiler, durumun bildirilmesi ya da vergi dairesince öğrenilmesi üzerine geçici olarak sistemden çıkarılabilecek.

Sistem kullanımını engelleyen durumun ortadan kalkması halinde, elektronik tebligata katılma zorunluluğu devam eden kişilerin bir ay içinde yeniden başvuru yapması gerekecek.

Tasfiye veya iflas sürecine giren şirketlere ise elektronik tebligat sistemi üzerinden tebligat yapılmayacak. Bununla birlikte tasfiye memurları veya iflas idareleri, isteğe bağlı olarak sisteme katılabilecek.

HÜKÜMLERE UYMAYANLAR CEZA UYGULANACAK

Elektronik tebligat sistemini kullananlar, başvuru sırasında gerekli bildirimleri süresinde, eksiksiz ve doğru biçimde yapmakla yükümlü olacak. Mükelleflerin bildirdikleri bilgilerde meydana gelen değişiklikleri vergi dairesine iletmesi ve kendilerine verilen kullanıcı kodu ile şifreyi koruması gerekecek.

Kullanıcı bilgilerinin veya şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğinin öğrenilmesi halinde durumun derhal ilgili vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olacak.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki sonuçlardan muhatap sorumlu tutulacak. Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlara Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

Vergiye ilişkin belgelerin, elektronik tebligat sisteminin yanı sıra kanunda düzenlenen diğer tebligat yöntemleriyle de gönderilebilmesi mümkün olacak.

MEVCUT KULLANICILARIN YENİDEN BAŞVURMASI GEREKMEYECEK

Tebliğin geçiş hükmüne göre 1 Temmuz 2026 tarihinden önce Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi kapsamında elektronik tebligat sistemine katılmış mükelleflerin yeniden başvuru yapmasına gerek olmayacak.

Bu kişiler, mevcut kullanıcı kodu ve şifreleriyle sistemi kullanmayı sürdürebilecek.

Yeni tebliğle elektronik vergi tebligatlarında sisteme katılım, başvuru, muafiyet, kullanım ve sistemden ayrılma koşulları yeniden belirlenmiş oldu.