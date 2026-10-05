Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'e yeni özellik geldi

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren sigorta ve hasar süreçlerine ilişkin yeni düzenleme tamamlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan çalışma kapsamında, sigorta hasar takip ve yönetim süreçleri e-Devlet sistemine entegre edildi.

"FAZ II" ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ortaklığıyla yürütülen teknik süreç sonuca ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, "e-Devlet/Özel Sigortalarım" sayfasının altyapısı, tamamlanan "Faz II" çalışmaları neticesinde genişletilerek vatandaşların erişimine sunuldu.

KAZA TUTANAĞI VE KUSUR ORANLARI E-DEVLET'TE

Yürürlüğe giren yeni dijital düzenleme ile birlikte araç sahipleri ve sigortalılar, hasar süreçlerinin takibini doğrudan sistem üzerinden gerçekleştirebilecek. Platforma eklenen yeni modüller ile şu verilere doğrudan ulaşılabilecek:

Hasar dosyası ve eksper raporları: Yaşanan hasarlara ait dosya detayları ve eksperlerin hazırladığı resmi raporlar.

Kaza tespit tutanakları: Kaza sonrasında düzenlenen resmi kaza tespit tutanağı kayıtları.

Kusur oranları: Kaza incelemesi sonucunda belirlenen resmi kusur ve sorumluluk dağılımı oranları.

TÜM BRANŞLARDAKİ POLİÇELER VE YENİLEME TAKVİMİ GÖRÜLEBİLECEK

Sistemin kapsamı yalnızca araç hasarlarıyla sınırlı tutulmadı. "Özel Sigortalarım" ekranı üzerinden kullanıcılar, sadece kasko ve trafik sigortası değil; tüm branşlarda düzenlenmiş olan güncel ve geçmiş dönem poliçelerine ait detaylı dökümlere ulaşabilecek. Ayrıca, yaklaşan poliçe bitiş tarihleri için sistem üzerinden uyarı ve bilgilendirmelerin takibi de mümkün hale getirildi.