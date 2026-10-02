Dünyanın vergi haritası yeniden çizildi: Avrupa’dan ilk 10’a sadece iki ülke girebildi

Toplam 48 ülkenin ve yargı bölgesinin incelendiği raporda sadece temel vergi oranları değil; yurt dışı gelirlerinin vergilendirilmesi, sistem yapısı, özel vergi muafiyetleri ve yatırım yoluyla oturum/vatandaşlık fırsatları da değerlendirildi.

Araştırma sonucunda Malta küresel listede 6. sırada, Güney Kıbrıs ise 10. sırada yer alarak küresel ölçekte ilk 10’a girmeyi başaran yegâne Avrupa ülkeleri oldu.

BAE KÜRESEL LİDER, ALMANYA İSE LİSTENİN EN ALTINDA

Tüm kategoriler genelinde 82,7 puan toplayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kişisel gelir vergisinin ve çıkış vergisinin olmaması, tüketim vergisinin ise sadece %5 seviyesinde bulunması sayesinde dünyanın en iyi vergi destinasyonu seçildi. BAE’yi sırasıyla Antigua ve Barbuda, Paraguay, Hong Kong ve Bahamalar takip etti.

Sıralamanın en altında ise büyük bir sürpriz yaşandı:

Almanya, genel listede 48. ve son sırada yer alarak Avrupa’nın vergi açısından en dezavantajlı ülkesi oldu. Almanya'nın vergi sistemi yapısı 100 üzerinden yalnızca 17 puan alabildi.

Almanya’nın bu başarısızlığının temel nedenleri arasında; vatandaşlarının dünya genelindeki tüm gelirlerini vergilendirmesi, ağır miras vergileri ve ülke dışına taşınırken uygulanan "çıkış vergisi" (exit tax) yükümlülükleri gösterildi.

Listenin alt sıralarında Almanya’ya ABD (46. sıra), Japonya (45. sıra), Danimarka, İspanya, Fransa ve Norveç eşlik etti.

AVRUPA'NIN VERGİ ŞAMPİYONLARI: MALTA VE KIBRIS

Vergi yükü konusunda 100 üzerinden 82’şer puan alan Malta ve Kıbrıs, özellikle ülke dışından elde edilen gelirler için yeni yerleşenlere sundukları özel vergi rejimleriyle öne çıkıyor. İki ülke arasındaki temel fark ise yatırım yoluyla ikamet/vatandaşlık kategorisinde ortaya çıkıyor; bu alanda Malta 83 puan alırken, Kıbrıs 78 puanda kaldı.

Avrupa özelindeki en iyi 5 vergi destinasyonu ise sırasıyla Malta, Kıbrıs, Monako (68,6 puan), Gürcistan (68,3 puan) ve Bulgaristan (62,8 puan) şeklinde listelendi. Avrupa'nın dev ekonomileri arasında ise en iyi performansı İtalya sergiledi (Avrupa'da 9., dünyada 26. sıra).

SADECE VERGİ YÜKÜNE GÖRE EN AVANTAJLI AVRUPA ÜLKELERİ: Sadece kişisel gelir vergisi, sermaye kazancı, net varlık ve miras vergisi oranları kıyaslandığında; Avrupa’da en avantajlı konumda Monako (93 puan), Bulgaristan (92 puan) ve Andorra (89 puan) yer alıyor. (Not: Yüksek puan düşük vergi yükünü temsil etmektedir.)

DÜŞÜK VERGİ HER ZAMAN YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ DEMEK DEĞİL

Araştırmacılar, vergi avantajları ile yaşam kalitesi göstergelerini karşılaştırarak önemli bir çelişkiye dikkat çekti. Düşük vergi oranları, bir ülkeyi taşınmak için tek başına ideal kılmaya yetmiyor.

İsveç, yaşam kalitesinde dünyada 2. sırada yer alırken vergi optimizasyonunda 32. sırada kalıyor.

Almanya, yaşam kalitesinde 3. sırada bulunmasına rağmen vergi listesinin en sonundadır.

Ancak hem vergi optimizasyonunda üst sıralarda yer alan hem de yaşam kalitesinde dünya genelinde ilk 50'ye giren 7 ayrıcalıklı ülke bulunuyor:

Vergi sıralamasında üst sıralarda yer alan ve yaşam kalitesi açısından ilk 50 arasında bulunan yedi destinasyon hala mevcut. Bunlar Malta, Kıbrıs, Portekiz, İsviçre, Uruguay, Kosta Rika ve Mauritius .

Portekiz vergi optimizasyonu açısından 23., yaşam kalitesi açısından ise 11. sırada yer alırken, Malta ilk kriterde 6., ikinci kriterde ise 28. sırada bulunmaktadır.

Dolayısıyla araştırma, en düşük vergi oranının tek başına bir ülkeyi taşınmayı planlayan insanlar için en uygun ülke haline getirmek için yeterli olmadığını göstermektedir. Yurtdışından elde edilen gelirin değerlendirilmesi, vergi avantajları ve ülkeye giriş veya çıkışta geçerli olan kurallar da önemlidir.