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Vapurdakiler fark etti: Beşiktaş açıklarında kadın cesedi bulundu

Beşiktaş'ta iskele açıklarında kadın cesedi bulundu. Kimliği tespit edilen kadının cansız bedeni, vapurdaki yolcular tarafından fark edildi.

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Beşiktaş açıklarında bir kadına ait cansız beden bulundu. Ekiplerce karaya çıkarılan cansız bedenin Ceylan Tanrıverdi'ye ait olduğu tespit edildi. 30 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi açıklarında vapurla seyahat eden yolcular, denizde bir kadına ait ceset olduğunu fark etti. Yolcular panik halinde durumu gemi yetkilisine bildirirken, yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Vapurdakiler fark etti: Beşiktaş açıklarında kadın cesedi bulundu - Resim : 1

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CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Saat 13.00 sıralarında ekipler tarafından karaya çıkarılan cansız bedenin Ceylan Tanrıverdi'ye ait olduğu belirlendi.

Vapurdakiler fark etti: Beşiktaş açıklarında kadın cesedi bulundu - Resim : 3

HAKKINDA KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Denizde cansız bedeni bulunan 30 yaşındaki Tanrıverdi'nin ailesinin emniyette kayıp başvurusunun bulunduğu öğrenildi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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