Kaybolan kedisini ararken metruk binada ceset buldu!

İstanbul Sarıyer’de kaybolan kedisini aramak için metruk bir binaya giren kadın, içeride çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAYIP KEDİSİNİ ARARKEN KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, saat 13.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, çevrede kaybolan kedisini arayan bir kadın, binanın içerisine girdi. Kadın, içeride bir ceset görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CESEDİN ÇÜRÜMEYE BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin metruk bina içerisinde yaptığı ilk incelemelerde, erkeğe ait olan cesedin zaman geçmesi nedeniyle çürümeye başladığı tespit edildi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin üzerinden herhangi bir kimlik kartı çıkmadı.

Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)