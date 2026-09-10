Vanlı Kara Haydar, Ferdi Tayfur'un damadının mekanına çökmek istemiş!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın kendi mekanına çökmek istediğini söyledi. Aydın, olaya ilişkin elinde mesaj ve yazışma kayıtlarının bulunduğunu söyledi.

"SÖYLEDİĞİM DAKİKA BİR DOSYASI DAHA OLUR, ÇIKAMAZ"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Muhammet Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bir tane arkadaş var. Kabadayı... Mafyamsı işte. Tutuklanmış hatta yakın tarihte. Şimdi bu arkadaşla alakalı bir 1 ay önce yaşadığım bir hikaye var, bu arkadaş bana yersen yaptı. Tabii ki yemedim. Şimdi mesajlar, yazışma kayıtları var. Şikayetçi olsam bir dosyada benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları. Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz..."

"BU ADAMIN CEBİNDE 5 KURUŞU YOK"

Aydın, açıklamasının devamında söz konusu kişinin sosyal medyada sergilediği yaşam tarzına ilişkin de ağır ifadeler kullandı.

"En azından kız çocuklarımız böyle tiplere güvenmemesi gerektiğini öğrensinler, anlasınlar, bilsinler. Bu adam asalak kardeşim, bu adamın cebinde 5 kuruşu yok. Gitmiş hasbelkader bir tane lüks bir arabaya binmiş, yanına 3-5 tane aile ferdinden koruma diye tutmuş, herkese yersen yapıyor da... Ben o yem yedirebileceğin adamlardan değilim."

"BİR KADINI ALIKOYMAK GİBİ BİR DOSYASI VARMIŞ"

Aydın ayrıca söz konusu kişinin geçmişinde bir kadını alıkoymaya ilişkin bir dosya bulunduğunu söyleyerek sözlerine devam etti:

"Buna niye değiniyorum? 4 tane kız çocuğu babası olarak ben de rahatsız oldum. Niye rahatsız oldum? Adamın zaten bir kadını alıkoymak gibi bir dosyası varmış, zaten iğrenç ve itici. Bir de üstüne kalkmış böyle ağabey gibi davranıyor. Oğlum hayır, sen ağabey değilsin."

NE OLMUŞTU?

"Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Tançalan hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilmişti. Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ve düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma başlatılmış, MASAK'tan inceleme talep edilmişti.

Tançalan'ın mali profili ile sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardı arasında uyumsuzluk bulunduğu belirtilmişti. Ayrıca Dubai üzerinden mail order yöntemiyle kaynağı belirsiz gelirlerin ülkeye sokulduğuna ilişkin bilgi elde edildiği aktarılmıştı.

Düğünün tüm masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını öne süren Tançalan, takılan altınları ise Muradiye'deki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ve düğün sonrasında iade ettiklerini söylemişti.

Hakimliğin kararında ise düğünde takıldığı belirtilen ziynet eşyalarının sponsorluk anlaşması kapsamında verildiğine ilişkin soruşturma evrakında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı kaydedilmişti.

Mahkeme, suçun niteliği ve öngörülen ceza miktarını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatine varmış ve Tançalan'ın tutuklanmasına karar vermişti.