'Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi de gözaltında!

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan’ın sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz’ün de gözaltına alındığı öğrenildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem başlatılmıştı. Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

2015'TE KARA HAYDAR TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADI

Bu arada şu anda tutuklu olan Vanlı Kara Haydar, yıllar önce Çağla Öz'e istismar suçundan 3 yıl hapis cezası almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Tançalan, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla adliyeye gönderildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde sorgulanan Tançalan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında eşi Çağla Öz’ün de gözaltına alınmasıyla dosyada yeni bir süreç başladı.

MAİL ORDER YÖNTEMİ

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın Dubai’ye sık sık seyahat ettiği ve “mail order” yöntemiyle kaynağı belli olmayan gelir elde ettiği öne sürüldü. Söz konusu gelirle lüks bir yaşam sürdüğü iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.

Başsavcılığın, Tançalan’ın mal varlığına ilişkin inceleme yapılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) müzekkere göndererek mal varlığı araştırma raporu hazırlanmasını istediği öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren Tançalan, düğün sırasında polislerin yanına yalnızca “teşekkür etmek” amacıyla gittiğini savundu. Polisleri rencide etmek veya emniyet teşkilatını küçük düşürmek gibi bir amacının olmadığını belirten Tançalan, o sırada görüntü çekildiğinden haberdar olmadığını ileri sürdü.

Eşinin sosyal medyada tanınan bir isim olduğunu ve paylaşımlarının etkileşim amacı taşıdığını söyleyen Tançalan, Dubai’de fenomenlere çeşitli kolaylıklar sağlandığını belirterek oturma izni alabilmek amacıyla burada bir araç kiralama şirketi kurduğunu ve bu nedenle sık sık Dubai’ye gidip geldiğini anlattı.

"DÜĞÜN MASRAFLARI SPONSORLARLA KARŞILANDI"

Yakın zamanda gerçekleştirdiği düğünün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını öne süren Tançalan, düğünde takılan altınların da satın alınmadığını, Muradiye’de tanıdığı bir kuyumcudan kiralandığını savundu.