Valiliklerden peş peşe kararlar: Bu illerde denize girmek yasak

Türkiye genelinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı illerde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı.

Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alınan kararın, yüksek dalga boyunun yol açabileceği boğulma tehlikesine karşı vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğu bildirildi.

İŞTE DENİZE GİRMENİN YASAKLANDIĞI ŞEHİRLER

İstanbul (Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri)

Kocaeli (Kandıra ilçesi)

Kırklareli (Demirköy ilçesi)

Tekirdağ (Saray ilçesi)

Samsun

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Zonguldak

SAHİLLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki üç ilçesinde hafta sonu boyunca denize girmek tamamen yasaklandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki gün süreyle tüm plajlara erişim durdurulurken, Trakya bölgesinde de önlemler artırıldı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sahillere kırmızı bayrak çekilerek vatandaşlar sudan uzaklaştırıldı, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise tüm koylar iki gün boyunca kapatıldı.