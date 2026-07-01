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Halk TV Türkiye Valilik tüm sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu: Gözden kaçanları arıyorlarmış

Valilik tüm sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu: Gözden kaçanları arıyorlarmış

Ankara Valisi Yakup Canbolat, sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını duyurdu. 52 bin hayvanın sokaklardan alındığını açıklayan Canbolat, gözden kaçanlar için de aramaların sürdüğünü söyledi.

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Valilik tüm sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu: Gözden kaçanları arıyorlarmış
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Ankara Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da 2024 yılında tespiti yapılan sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını duyurdu.

VALİLİK TÜM SOKAK KÖPEKLERİNİN TOPLANDIĞINI DUYURDU

Canbolat, "Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Valilik tüm sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu: Gözden kaçanları arıyorlarmış - Resim : 1

GÖZDEN KAÇANLARI ARIYORLARMIŞ

Vali Canbolat, kayıt altına alınmayan veya tespit dışında kalan sahipsiz hayvanlar için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Canbolat, tespit dışı kalan sokak hayvanları için arama, tarama ve toplama faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini ifade ederek, Ankaralılara da bu süreçte duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Valilik tüm sokak köpeklerinin toplandığını duyurdu: Gözden kaçanları arıyorlarmış - Resim : 3

Vali Canbolat'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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