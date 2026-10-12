Vali Gül: Maltepe'deki mağdurlar için 9 milyon lira aktarılacak

İstanbul Valisi Davut Gül ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 MİLYON LİRALIK ACİL ÖDENEK

İstanbul Valisi Davut Gül, 8 Ekim tarihinde Maltepe’de bir binanın alttaki iki katının çökmesi sonucu 5 yurttaşın vefat ettiğini, 11 yurttaşın ise yaralandığını hatırlattı. Vali Gül, şu bilgileri aktardı:

"Hafta sonu definlerimiz ve diğer acılı ailelerimizin işlemlerini takip ettik. Bugün itibarıyla çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda Bakan Yardımcımız ve bakanlık yetkilileri geldi. Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle bir istişarede bulunduk. Binalarla ilgili yapılacakları konuştuk."

Basın mensuplarının yaralıların sağlık durumuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Vali Gül, "Hayati tehlikeleri yok. İyileşme süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

MAĞDURLARA ÜÇ FARKLI ALTERNATİF SUNULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ise devlet birimlerinin ilk andan itibaren sahada yer aldığını ifade ederek, Kardeşler Apartmanı'nın çökmesinin ardından çevrede bulunan 5 binanın tedbiren boşaltıldığını açıkladı.

Yurttaşlarla yapılan görüşmelerde kalıcı iskan konusunda üç alternatif sunulduğunu belirten Bakan Yardımcısı, seçenekleri şu şekilde sıraladı:

"Birinci alternatif; İstanbul’da devam eden 'Yarısı Bizden' projesi kapsamında 1 milyon 875 bin lira destek verilmesi suretiyle vatandaşlarımızın kendi bulacakları yüklenicilerle bu işi yapma imkanıdır. Ancak bu süreçte müteahhitlerle anlaşma süreçlerini yürütmenin zor olabileceğini değerlendirerek, daha önce Kartal’da, Kağıthane’de ve Güngören’de yaptığımız kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi, TOKİ eliyle 1 yıl gibi kısa bir sürede projeyi hayata geçirme seçeneğini sunduk. Üçüncü bir alternatif olarak ise Maltepe ilçemizde Esenkent’te bulunan ve daha önceki dönüşümlerden elimizde kalan daireleri kendilerine önerdik."

Bakan Yardımcısı, yurttaşların taleplerini toplamak üzere bölgede bir Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldığını ve başvuruların ardından hangi yolun izleneceğine karar verileceğini bildirdi.

"RİSKLİ GÖRÜYORSANIZ İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUN"

Basın mensuplarının, yıkılan bina hakkında daha önceden alınmış bir yıkım kararı bulunmasına rağmen neden işlem yapılmadığına ve kent genelinde benzer yapılar için bir tarama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna yanıt veren Bakan Yardımcısı, bugüne kadar 1 milyona yakın konutun dönüşümünün sağlandığını ifade etti. Risk haritalarının mevcut olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı, sorumluluğu bina sakinlerine işaret ederek şunları söyledi:

"Bina bazında vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyoruz: Eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız İl Müdürlüklerimize mutlaka başvurun. Gerekli işlemleri yerine getirelim, binanız riskli çıkarsa yıkımını gerçekleştirelim ve 1 milyon 875 bin liralık 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalandıralım. Bu süreç bu yılın sonunda bitiyordu; Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1 yıl daha uzatıldı. İçinde yaşayan insanlar kendi binasını en iyi bilenlerdir. Tadilat yapılmış veya teşebbüs edilmiş binalar varsa müracaatlarını yapsınlar, detaylı incelemeleri yapalım."

TAHLİYE EDİLEN 5 BİNADAN KAROT ÖRNEKLERİ ALINACAK

Tahliye edilen çevredeki 5 binada geçmiş yıllarda kaçak kat çıkılıp çıkılmadığı ve mevcut yapı stokunun durumuna ilişkin soru üzerine ise Bakan Yardımcısı, ruhsat kayıtlarının temin edildiğini açıkladı.

Söz konusu binalarda teknik incelemelerin başlatıldığını belirten Bakan Yardımcısı, "Binalardan karotlar alınacak, projeleri incelenecek, mevcut durumdaki kat sayılarına bakılacak ve iskan ile inşaat ruhsatına uygun olup olmadığı kontrol edilecek. Boşaltılmış binaların tamamı bu kapsamda değerlendirildikten ve sağlamlığına karar verildikten sonra vatandaşlarımıza ya içine oturun ya da oturamazsınız denilecek" ifadelerini kullandı.