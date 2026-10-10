Maltepe'de çöken binanın enkazında çalışmalar tamamlandı

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda önceki gün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında hafriyat alımı sona erdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay yerindeki incelemelerin ardından Maltepe Belediyesi ekipleri, hafriyat alınan yere demir bariyerler getirdi.

ENKAZDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, ALAN GEÇİŞE KAPATILDI

İş makinelerinin alandan çıkartılmasıyla birlikte yıkılan binanın arsasının etrafını bariyerlerle tamamen kapatan zabıta ekipleri, bazı yerlere de emniyet şeridi çekerek alanı geçişe kapattı. Enkaz alanındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

NE OLMUŞTU?

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı. Binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

AA