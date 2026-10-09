Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü açıklaması: Babamı tanımam!

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi kulüp tesisindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile ilgili konuşurken "Sahada babamı tanımam" dedi.

Çorum FK'nin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

"İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ekip bıraktı bizlere. Biz de kendi tarzımızca, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber iyi yerlere gelmek istiyoruz."

Kırmızı siyahlı takımda forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile milli takımda birlikte futbol oynadıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar, kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama çok değerli iki oyuncu. Burada olmaları bizim için mutluluk verici. Diğer oyuncularım da çok değerli. Çok önemli oyuncularım var, Türk'ü, yabancısı, genci. Hep beraber bir takım olma yolunda, aile olma yolunda gidersek başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadromuz var."

HAKEMLERLE İLGİLİ: BEN BİR KERE KONUŞTUM

Yılmaz, bir gazetecinin geçmişte hakem atamalarına yönelik eleştirilerini hatırlatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eğer bir gün tekrar konuşmam gerekirse yine çıkar konuşurum. Sürekli bir şeyleri konuşmak, konuştuğunun değerini düşürür. Allah inşallah bir daha bize konuşmayı nasip etmez. Burada yorum yapmanın bir anlamı yok çünkü devlet girdi bu işin içine. Yorumlar bize de zarar verir, sizlere de zarar verir. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum."

Çorum FK ile ilk maçında daha önce teknik direktör olarak görev yaptığı Gaziantep FK ile karşılaşacak olmanın kendisi için güzel bir duygu olduğunu anlatan Yılmaz, "Ekmeğini yedik, çok değerli günler geçirdik. Beraber savaştık. Orada çok değerli bir aile olduk. Çok sevdiğim insanlar var ama ben bugün buradayım. Galip gelmek için her şeyi yapacağız. Bugün şu anki yeni ailem burası. Gidip kazanmak istiyoruz. Tabii ki sarılacağız, öpüşeceğiz. Tabii ki eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi. (AA)