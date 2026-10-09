Galatasaray'ın yeni stoperini açıkladı: 2 transfer 1'i forvet

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Transfer için de önemli bir açıklama geldi. HT Spor yayınında Volkan Kılıç, "Galatasaray, ara transfer döneminde iki transfer yapmayı planlıyor. Ayrıca forvet hattına da takviye yapılması ihtimali bulunuyor. Bu bölgeye önemli bir ismin getirilmesi hedefleniyor. Çünkü uzun bir maraton, Şampiyonlar Ligi var. Sadece Osimhen ile gidilecek bir durum değil" diye konuştu.