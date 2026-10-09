Galatasaray'ın yeni stoperini açıkladı: 2 transfer 1'i forvet
Galatasaray'ın 2 transfer yapacağı, 1'inin forvet olacağı belirtildi. Galatasaray'ın yeni stoperini açıkladı.
Galatasaray'ın ara transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Dursun Özbek'in teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket ettiği, 2 transfer yapılacağı, 1'inin forvet olacağı belirtildi. Galatasaray'ın yeni stoperini açıkladı.
Sarı kırmızılı takımda en büyük sıkıntı stoper ve Osimhen'den sonraki ikinci santrfor. Osimhen'in Kasımpaşa maçında oynayabileceği belirtiliyor. Ancak Vole'de konuşan Ali Ece, "Eğer Galatasaray, Kasımpaşa karşısında 70.dakikayı 3-0 olarak geçerse Osimhen'i riske etmezler" iddiasında bulundu.
Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanat ya da sağ bek oynaması gerektiğini belirten Ece, "Okan Buruk Yunus zaten Leao ve Leroy Sane'den dolayı yer yok yine orta sahada görev alacaktır.
Sağ tarafta Barış bekte, Sane kanatta oynarsa çok iyi bir hücum hattı olabilir. Sane'ye de iyi gelir. Ama güç eksikliği var. Ayakları yere sağlam basmıyor" dedi.
Transfer için de önemli bir açıklama geldi. HT Spor yayınında Volkan Kılıç, "Galatasaray, ara transfer döneminde iki transfer yapmayı planlıyor. Ayrıca forvet hattına da takviye yapılması ihtimali bulunuyor. Bu bölgeye önemli bir ismin getirilmesi hedefleniyor. Çünkü uzun bir maraton, Şampiyonlar Ligi var. Sadece Osimhen ile gidilecek bir durum değil" diye konuştu.
Kılıç, "Deniz Gül'ün Osimhen olmadan takımı ne kadar taşıyacağı belli değil. Geleceği parlak bir oyuncu, daha fazla katkı vermeye çalışacaktır. Geçen sezon Osimhen'in arkasında Icardi 15 gol civarı katkı yaptı. Deniz Gül'ün de bu rakamlara çıkıp çıkmayacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yeni stoperini de Galatasaray muhabiri Serhan Türk açıkladı. Serhan Türk, ""Benim aldığım bilgiye göre Singo, bundan sonra stoperde oynamayı bekleyecek. Sağ bek Singo beklemeyeceğiz gibi geliyor" dedi.