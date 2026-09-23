Uzman isim İstanbul depremi için konuştu: 150 kilometrelik sismik boşluk tamamen kilitli olmayabilir

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul için büyük deprem riskiyle ilişkilendirilen yaklaşık 150 kilometrelik sismik boşluğa ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu ve "150 km’lik sismik boşluk, acaba tamamen kilitli bir fay mı?" dedi.

Bektaş, 2 bin 500 yıllık yerleşim tarihine dikkat çekerek fayın önemli bir bölümünün küçük depremler ve sürünme hareketleriyle gerilimini boşaltan parçalı bir sistem olabileceğini öne sürdü.

BEKTAŞ, 2 BİN 500 YILLIK TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ana Marmara Fayı'na ilişkin kendi hipotezini gündeme getirdi. Bektaş, İstanbul'un tarihindeki Byzantion, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine dikkat çekerek sismik boşluğun tamamen kilitli bir fay olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

150 KİLOMETRELİK FAY İÇİN FARKLI BİR SENARYO ORTAYA KOYDU

Bektaş'ın değerlendirmesinde, yaklaşık 150 kilometrelik sismik boşluğun tek parça halinde ve tamamen kilitli bir yapı olarak ele alınmaması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Bektaş, fayın önemli bir bölümünün M7'nin altındaki depremler ve creep olarak adlandırılan sürünme hareketleriyle gerilim boşaltıyor olabileceğini ifade etti.

Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ANA MARMARA FAYI SİSMİK BOŞLUĞU SANILDIĞI GİBİ KÂBUS MU?

2500 yıllık Byzantion–Roma–Bizans–Osmanlı yerleşim tarihi önemli bir soru ortaya koyuyor. Bugün İstanbul için büyük deprem kâbusu olarak görülen ~150 km’lik sismik boşluk, acaba tamamen kilitli bir fay mı?

Benim hipotezim: Fayın önemli bölümü M7’den küçük depremler ve creep (sürünme) ile gerilimini boşaltan parçalı bir sistem olabilir. Bu nedenle sismik boşluğu yalnızca “büyük deprem biriktiren fay” olarak değil, creep ile gerilim boşaltan bir zon olarak da değerlendirmeliyiz. "