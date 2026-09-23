Gökyüzü bir anda değişti, dev bulut yine geldi! Doğal afet ihtimali korkutuyor

Dün İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte etkili olan yağışlı havanın ardından bugün Başakşehir semalarında yükselen devasa ve örs biçimli bulut kütlesi vatandaşlarda büyük merak ve endişe uyandırdı.

BİRÇOK FELAKETİN HABERCİSİYMİŞ

Şehrin üstünü kaplayan ve anvil yapısı oldukça belirgin olan bu devasa oluşum kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Gökyüzündeki bu sıra dışı manzarayı görenler bulutun arkasındaki gizemi ve neyin habercisi olduğunu araştırmaya başladı.

GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI, YILDIRIMA YOL AÇABİLİR

Hava Forum'un paylaştığı ve sosyal medyada merak konusu olan ve havacılıkta CB olarak adlandırılan bu elektrik yüklü yapılar, kötü hava koşulları ile yıldırımlara yol açarak hava ulaşımını doğrudan olumsuz etkiliyor.

PİLOTLAR BU BULUTLARDAN KAÇMAK İÇİN ROTAYI DEĞİŞTİRİYOR

Tehlikeli hava sahasına girmek istemeyen pilotlar acilen rotalarını değiştirip havada tur atmak zorunda kalıyor. Pilotlar, uçuş güvenliğini sağlamak adına gökyüzünde karşılaştıkları bu olumsuz hava koşullarının koordinatlarını hava trafik kontrolörlerine anlık olarak bildiriyor.

BİR ANDA SAĞANAĞA DÖNÜŞEBİLİYOR

Cümülonimbus bulutu hafif rüzgarlı veya durgun havada tek bir konvektif hücreden oluşuyorsa genellikle kısa süreli sağanak yağışlara neden oluyor.

RÜZGAR GÜÇLENİNCE TEHLİKE BÜYÜYEBİLİYOR

Rüzgarın yeterince güçlü olduğu çevrelerde gelişen cümülonimbuslar ise daha uzun süre etkili olabiliyor. Bunun nedeni, bulutun aşağı ve yukarı yönlü hava akımlarının farklı bölgelerde bulunması. Böylece bulut, tek bir konvektif hücrede olduğu gibi kısa sürede ömrünü tamamlamıyor.

BU BULUTLARIN ALTINDA HORTUM DA OLUŞABİLİYOR

Özellikle atmosferin üst seviyelerinde rüzgârın yönünde açısal değişim bulunuyorsa, bu bulutların hortum ve hamleli rüzgar oluşturma ihtimali daha yüksek oluyor.

Hortumlar, kendi çevresinde güçlü dönme hareketi bulunan cümülonimbusların altında görülebiliyor.

CÜMÜLONİMBUS (CB) BULUTU NEDİR?

Halk arasında dev fırtına bulutu olarak bilinen Cümülonimbus (Cb), kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişip büyümesiyle meydana gelen konvektif bir fırtına bulutudur.

Tabanı 4 kilometrenin altında bulunan bu devasa kütleler; tek başına, gruplar halinde veya soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak cumulus congestus bulutundan gelişerek ortaya çıkabilir.