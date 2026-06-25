Üzerine çıkıp kompresörle öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuğun ölümünde tüm detaylar iddianameye girdi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak mahkeme heyeti, duruşmaya hazırlık tutanağında, olayın kamuoyunda geniş yer bulduğunu ve Bozova'da olayla ilgili yürüyüşlerin yapıldığını kayda geçirdi. Yargılamanın huzur ve sükunet içerisinde Şanlıurfa'da yürütülmesinin sakıncalı olduğuna hükmeden mahkeme, davanın nakli konusunda Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulundu. Adalet Bakanlığı'nın bu talebi kabul etmemesi halinde, mahkeme davayı 23 Eylül 2026 tarihinde görmeye başlayacak.

"EKİPMANIN TEHLİKESİNİ BİLECEK MESLEKİ DENEYİME SAHİPTİ"

İddianamenin temelini, işyerinde kullanılan ekipmanın ölümcül niteliği ve sanığın mesleki tecrübesi oluşturdu. Olayda kullanılan kompresörün 12 bar basıncında olduğu, üzerinde kıyafet olsa dahi yakın mesafede kullanımının insan vücuduna zarar verebileceği vurgulandı.

Savcılık, sanık Aksoy'un durumunu iddianamede şu ifadelerle açıkladı: Aksoy, marangozluk faaliyeti yürütülen bir işyerinde çalışması nedeniyle basınçlı hava ekipmanlarının kullanım özellikleri ve doğurabileceği tehlikeler hakkında mesleki bilgi ve deneyime sahiptir. Başsavcılık, bu tespitler doğrultusunda Aksoy'un 'çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

14 KASIM 2025: ATÖLYEDE NELER YAŞANDI?

Davanın nakli istenen ve müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, olayın yaşandığı 14 Kasım 2025 gününe dair detaylar da yer aldı. Tespitlere göre; maktul Muhammet Kendirci çalıştığı marangoz atölyesinde yere düştü. Sanık Habip Aksoy, Kendirci'nin üzerine çıktı ve hava kompresörünün plastik hortumunu çocuğun vücuduna yaklaştırdı. Vücuduna basınçlı hava verilen 15 yaşındaki çocuğun bu sırada karnı şişti ve Kendirci kusmaya başladı.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ VE HUSUMET DETAYI

Olayın ardından Muhammet Kendirci, sanık Aksoy ve diğer çalışanlar tarafından araçla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kendirci, hastanedeki tedavilere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Savcılık, dosyaya giren delillere göre aynı işyerinde çalışan Habip Aksoy ile maktul Muhammet Kendirci arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığını, olay anında da herhangi bir cebir ve tehdit durumu söz konusu olmadığını belirterek eylemin görünümü itibarıyla 'ani' geliştiğini bildirdi. (ANKA)